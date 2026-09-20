На выборах главы Тувы с 94,65% голосов лидирует Владислав Ховалыг
Действующий глава Тувы Владислав Ховалыг ( «Единая Россия») занимает первое место на выборах руководителя региона, набирая 94,65% голосов, следуют из данных на онлайн-табло ЦИК после обработки 33,85% протоколов.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
На втором месте идет Артыш Иргит от партии «Новые люди» с результатом 1,82%. За ним следует представитель КПРФ Лодой-Дамба Куулар, набирающий 1,53% голосов. Замыкают список кандидаты от ЛДПР и «Справедливой России» — Егор Чистяков и Азиат Чанзан получают по 0,97% голосов каждый.
Владислав Ховалыг был избран главой региона в сентябре 2021 года. Тогда он был выдвинут кандидатом от «Единой России» и победил с результатом 86,81%. На текущих выборах он также баллотируется от партии власти.
Высокий результат Владислава Ховалыга имеет политическую предысторию. В 2021 году политолог Александр Чернявский связывал его ожидаемую победу с согласованием кандидатуры с президентом и особым отношением к этому фактору в Туве, а также с большим перевесом «Единой России» и ее административным ресурсом. В мае 2026 года Владимир Путин поддержал решение Ховалыга баллотироваться на новый срок.
В Туве высокая явка и мобилизация избирателей также становились предметом политической критики. В сентябре 2021 года первый секретарь рескома КПРФ Роман Тамоев заявлял, что для привлечения людей на участки используются административный ресурс и другие меры, называя это политической культурой региональных элит.