В Брянской области при атаках БПЛА пострадали шесть человек

В Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате ударов украинских дронов по маршрутному такси и легковому автомобилю пострадали шесть человек, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

По его словам, четыре человека получили ранения при атаке беспилотника на маршрутку в пригороде Стародуба. Еще один удар был нанесен по легковому автомобилю в самом Стародубе, в результате чего осколочные ранения получили двое мужчин.

Врио губернатора уточнил, что маршрутка принадлежала автопредприятию и сгорела. Среди пострадавших в ней — три женщины и один мужчина, все они получили осколочные ранения. Всех пострадавших доставили в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь.