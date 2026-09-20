ЦИК сообщил о беспрецедентных кибератаках на ДЭГ

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев назвал атаки на федеральную платформу дистанционного электронного голосования беспрецедентными. По его словам, системы ДЭГ проявили максимальные возможности в условиях этих атак.

«Что касается работоспособности платформ, то, мне кажется, они проявили свои максимальные возможности в условиях тех атак, которые существуют. DDoS-атаки на платформу беспрецедентные. Ничего подобного никогда у нас не было», — сказал Николай Булаев информационной службе «Вестей».

В Москве зафиксировали попытку внедрения вредоносного ПО. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что представитель системной партии сознательно ввел вредоносную программу в систему ДЭГ в Москве, чтобы остановить ее работу. Название партии она не уточнила.

Роскомнадзор сообщил о фишинге и DDoS-атаках. За время голосования зафиксировано более 1,5 тыс. DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ, портал госуслуг и системы Москвы из зарубежного сегмента интернета.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.