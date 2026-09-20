ЦИК сообщил о беспрецедентных кибератаках на ДЭГ
Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев назвал атаки на федеральную платформу дистанционного электронного голосования беспрецедентными. По его словам, системы ДЭГ проявили максимальные возможности в условиях этих атак.
«Что касается работоспособности платформ, то, мне кажется, они проявили свои максимальные возможности в условиях тех атак, которые существуют. DDoS-атаки на платформу беспрецедентные. Ничего подобного никогда у нас не было», — сказал Николай Булаев информационной службе «Вестей».
В Москве зафиксировали попытку внедрения вредоносного ПО. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что представитель системной партии сознательно ввел вредоносную программу в систему ДЭГ в Москве, чтобы остановить ее работу. Название партии она не уточнила.
Роскомнадзор сообщил о фишинге и DDoS-атаках. За время голосования зафиксировано более 1,5 тыс. DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ, портал госуслуг и системы Москвы из зарубежного сегмента интернета.
С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
В ходе выборов депутатов Госдумы и региональных законодательных собраний с 18 по 20 сентября 2026 года председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о более чем 1 тысяче волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России. Из них 124 DDoS-атаки были направлены на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Атаки совершались группами профессионалов с использованием искусственного интеллекта и включали целевые атаки на телекоммуникационную инфраструктуру.
Кибератаки на московскую систему дистанционного электронного голосования фиксировались с ночи 19 сентября 2026 года, но, по словам Эллы Памфиловой, успешно отражались мощными средствами защиты, что не помешало проведению выборов. Тем не менее, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев отметил, что атаки на московскую систему ДЭГ являются масштабными и представляют серьезную угрозу, хотя для избирателей процесс отражения атак проходит незаметно.
Ранее, 31 августа 2020 года, Центральная избирательная комиссия провела первое публичное тестирование федеральной системы ДЭГ, разработанной совместно с «Ростелекомом» и Минкомсвязью, которая была применена на довыборах в Госдуму. В 2025 году, 14 сентября, председатель ЦИК Элла Памфилова также сообщала об атаках на ресурсы ЦИК и систему ДЭГ, которые, по ее словам, не повлияли на ход голосования, хотя и привели к сбоям в работе некоторых сервисов, например, видеотрансляции на сайте ЦИК.