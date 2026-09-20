Минобороны: ВСУ для срыва голосования предприняли массированную атаку БПЛА и ракетами «Фламинго»

За сутки над российскими регионами сбили 1951 беспилотников и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Еще одна крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности. Об этом сообщило Минобороны России вечером 20 сентября.

Все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены российскими средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. «Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг», — сообщили в Минобороны.

Атаки ВСУ, как отметили в ведомстве, предпринимались для срыва голосования на выборах в Госдуму. В ответ, добавили в Минобороны России, будут усилены удары «высокоточным оружием по военным объектам в Киеве».