Минобороны: ВСУ для срыва голосования предприняли массированную атаку БПЛА и ракетами «Фламинго»
Минобороны сообщило о массированной атаке ВСУ в день голосования
За сутки над российскими регионами сбили 1951 беспилотников и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Еще одна крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности. Об этом сообщило Минобороны России вечером 20 сентября.
Все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены российскими средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. «Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг», — сообщили в Минобороны.
Атаки ВСУ, как отметили в ведомстве, предпринимались для срыва голосования на выборах в Госдуму. В ответ, добавили в Минобороны России, будут усилены удары «высокоточным оружием по военным объектам в Киеве».
В августе 2026 года Минобороны России заявляло о поражении места подготовки и запуска ракет «Фламинго». Ранее, в июле, ведомство сообщало об ударе по предприятию в Киеве, где производились и хранились комплектующие для этих ракет. Эти сообщения указывают на то, что связанные с ракетами «Фламинго» производственные, складские и пусковые площадки являются целями для ударов.
Обещание усилить удары по военным объектам в Киеве продолжает линию, которую Минобороны России публично формулировало в мае 2025 года: ведомство заявляло о нанесении таких ударов в ответ на любые атаки и провокации. Само по себе нынешнее заявление поэтому фиксирует заявленный порядок ответа, но не описывает нового механизма российских ударов.