«Фонтанка»: в Петербурге девочку задержали за попытку сжечь машины полиции
В Санкт-Петербурге полиция задержала 15-летнюю девочку, подозреваемую в попытке устроить поджог полицейских машин. Об этом сообщила «Фонтанка».
По информации издания, подростка задержали возле автомобилей ГАИ Выборгского района. «Фонтанка» указывает, что подозреваемая, предположительно, успела облить машины горючей жидкостью и поджечь, однако транспортные средства фактически не пострадали: «Обгорели с левой стороны "Хендэ Солярис" и "Форд Фокус"».
Источник заявил изданию, что на месте задержанной объяснили, какое преступление она совершила. «Она как начала плакать, так до сих пор плачет»,— добавил собеседник. Сообщается, что возбуждено уголовное дело, однако «Фонтанка» не уточняет, по какой статье.
В январе 2026 года в Выборгском районе Петербурга задерживали 13-летнего подростка по подозрению в подготовке поджога служебных автомобилей. После этого его передали законным представителям, а материалы направили в следственные органы и комиссию по делам несовершеннолетних.
В другом случае, в июле 2026 года в Челябинской области, 17-летнего подростка арестовали по обвинению в попытке совершить теракт: по версии следствия, он пытался поджечь служебный автомобиль. Эти эпизоды показывают различие процессуальных последствий в делах о поджогах с участием несовершеннолетних, но сами по себе не определяют решение по нынешнему делу.