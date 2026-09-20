«Газель» въехала в очередь возле АЗС на МКАДе, погибли два человека

До двух выросло количество погибших в ДТП на МКАДе с участием восьми автомобилей. Один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Москве в мессенджере «Макс».

По данным столичного дептранса, сегодня днем на внешней стороне 103-го километра МКАД «Газель» въехала в очередь из машин, стоявших на АЗС. Водитель двигался по обочине, где проезд запрещен, отмечает ведомство. Изначально Госавтоинспекция сообщала об одном погибшем и двоих пострадавших.

После аварии от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе образовалась пробка длиной около 5 км. В районе 17:00 мск движение было восстановлено.