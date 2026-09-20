В концертном зале «Зарядье» прошел вечер «Ритм и грация Японии»

Концерт отличался трогательной простотой и, несмотря на участие посла Японии Акиры Муто, какой-то негосударственной непосредственностью. Вела его неназванная японка-переводчица, меняя с помощью ноутбука титры и фото на заднике, представляя участников и комментируя происходящее.

Комментарии были нелишними: их явно требовал старинный танец нихон-буё. 62-летний Ранко Фудзима, потомственный танцовщик и обладатель официального титула хранителя важного нематериального культурного наследия Японии, постигал его секреты с помощью матери и бабушки, тоже носившей этот титул.

Нихон-буё — прихотливая смесь элементов театров Но и Кабуки, религиозных и светских танцев, смесь, основанная на непреложных канонах, условных жестах и позах,— выглядит весьма аскетично. Костюм и антураж не важны, грима нет, аксессуары самые немудрящие. Обычный веер может означать хоть меч, хоть весло, хоть поднос, воображение зрителей дорисовывает его конкретную функцию. Исполнять нихон-буё можно даже в комнате: его пространственная динамика зависит от длины скользящего шага суриаси.

Подробнее — в материале «Нихон-буё с расшифровкой».