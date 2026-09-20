Бабушки войны

Несмотря на выдающиеся результаты досрочного голосования, которые вывели Донецкую народную республику (ДНР) в лидеры по явке на выборах в Госдуму, голосование здесь активно продолжалось и в три основных дня, в том числе путем подомового обхода избирателей. Корреспондент “Ъ” Степан Мельчаков присоединился к выездной комиссии и убедился, что абсолютное большинство пожилых жителей Донецка возлагают надежды о лучшем будущем на партию власти.

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В отличие от Луганской народной республики, в ДНР с 18 по 20 сентября не использовалось голосование на придомовых территориях. Зато донецкие участковые избиркомы активно рассылали выездные комиссии для сбора голосов на дому. Корреспонденты “Ъ” присоединились к одной такой группе и в компании вооруженного росгвардейца отправились на обход близлежащих серых типовых панелек.

В одной из них ощутимо потряхивало лифт: член комиссии даже испуганно ухватилась за локоть коллеги от громкого щелчка, который, впрочем, означал лишь, что кабина с игривой надписью внутри «Летающий сарайчик» добралась до нужного этажа. Прямо за дверью квартиры выстроились вдоль стены шесть разноцветных баклажек с водой. Через открытую дверь ванной были видны многочисленные тазы, ведра и ковши, тоже доверху заполненные водой. Хозяйка квартиры, миниатюрная старушка, настойчиво потребовала от гостей «не разуваться». (Этой фразой, кстати, встречали комиссию и другие горожане — мол, «у нас все равного сегодня по планам мытье полов», хотя в следующие пять минут признавались корреспонденту “Ъ”, что насосы плохо тянут воду на высокие этажи и большую ее часть приходится носить вручную.)

«Девочки, а помогите мне! Что-то я не вижу "Единой…"»,— обратилась за помощью к комиссии миниатюрная пенсионерка Таисия Дмитриевна.

Оставшись наедине с журналистами, она охотно рассказала, что голосует за партию власти, потому что «доверяет ее руководителю». Правда, женщина была уверена, что этим руководителем является Владимир Путин: «Члены там — всякие люди, но ему я верю, он честный человек». На вопрос, кто ей приносит воду из уличных цистерн, старушка рассмеялась: «Я привыкла сама по себе, никогда не любила жаловаться. Конечно, возраст играет роль… Я, кстати, сорок третьего года. Как дитя войны считаюсь. А теперь вот, видите: бабушка войны».

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Пенсионерка Ирина подала заявку на голосование на дому из-за больного мужа: «Он вас очень ждал!» Тот с трудом сумел приподняться с кровати, но искренне обрадовался приходу фотографа: «На президентских фотографа не было. Где потом смотреть?» На вопрос, почему ему так важно было проголосовать, мужчина кивнул в сторону выключенного телевизора: «Дядя Вова обратился, сказал, что важен каждый голос». Тем временем его супруга объясняла, что решение остаться в Донецке — это их скромный вклад в общее дело страны: «Где-то там ребята, которым гораздо страшнее, стараешься прятать свою трусость». Да и в ситуации с водой она видит улучшения: с проведенным из Ростовской области водоводом холодную стабильно подают на четыре часа раз в три дня (горячей тут с 2022 года нет постоянно). Правда, пить ее нельзя, разводит руками пенсионерка. Поддавшись донецкой моде, Ирина в связи с перебоями со светом (еще одной местной проблемой) решила приобрести газовую печку-таганок: «Так я же теперь боюсь ей пользоваться! У нас всю жизнь электроплита была».

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На лестничной клетке корреспондент “Ъ” заметил обращение к жильцам с напоминанием о важности сортировки пластикового мусора. «Ну да, нам поставили пирамидку для него у подъезда, чего бы не отбирать потихоньку?» — пожала плечами Ирина. И в Донецке, и в Луганске раздельные контейнеры для мусора действительно не редкость, и специализированный бак чаще всего наполнен пластиковыми бутылками.

Подавляющее большинство избирателей, опрошенных “Ъ” по маршруту выездной комиссии, по разным причинам поддержали партию власти. Похожие политические предпочтения выражали и пенсионеры на участках.

Седая женщина, выйдя из избиркома, поделилась с “Ъ” мнением о значимости выборов: «Конечно, важные! Мы хотим, чтоб все хорошо было, чтоб война скорее закончилась, чтоб было мирное небо, чтоб внучки мои хорошо жили…»

С каждым словом голос ее начинал дрожать все сильнее, на глазах проступили слезы, и, не закончив мысль, она развернулась и посеменила домой.

Тема бедственного положения с водоснабжением Донецка всплывает не только в общении с местными жителями. Например, в ресторане на центральной улице Артема, где по случаю чьего-то юбилея столы были густо заставлены едой и питьем, в туалете рядом с унитазом обнаружились две пятилитровые бутыли, а на раковину был водружен графин для умывания. Тем удивительнее было видеть в центре города рекламу фирмы, предоставляющей услуги по ремонту, монтажу и обслуживанию бассейнов.

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Обсудить тему нехватки воды с кем-нибудь из местных кандидатов от «Единой России» “Ъ” не удалось. Член партии и председатель комитета по ЖКХ в республиканском парламенте Анна Кондрыкинская рассказала, что на сегодняшний день потребности ДНР в воде удается покрыть примерно на треть (318 тыс. кубометров в сутки из необходимого 1 млн).

«Мы не можем полностью закрыть потребность всех жителей, но, чтобы у всех были более или менее равные возможности, был введен график: один раз в три дня. Есть города, где раз в два дня удается, но у них там чуть лучше ситуация»,— отметила она.

Каждый день вода подается в разные части Донецка и республики в целом. Водовод «Дон» сейчас, говорит госпожа Кондрыкинская, главный источник воды в регионе, хотя к нему в нагрузку построены еще два — «Кипучая Криница» и Углегорский водовод. Снять проблему, по ее словам, могло бы взятие под контроль территорий вблизи Славянска и Красного Лимана, которые раньше питали водой Донецкую область. Других глобальных решений на данный момент у властей ДНР нет, признает депутат. Пока же республике помогают с питьевой водой другие регионы, а волонтеры пытаются разносить ее по заявкам граждан, но таких слишком много, заключила глава комитета.

Степан Мельчаков