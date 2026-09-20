С Госдумой о России

Во Франции тоже выбирают депутатов Государственной думы. Выборы проходят в российском посольстве в Париже, а также в Страсбурге, Марселе и Вильфранш-сюр-Мер. Коротки выходные во Франции, но, забыв о проблемах в недружественной стране, соотечественники беспокоятся, как дела на родине: не выберут ли не тех или, наоборот, тех. На парижский избирательный участок №8308 отправился корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование на избирательном участке в здании посольства России в Париже

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ Голосование на избирательном участке в здании посольства России в Париже

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

Выборы проводятся в посольстве, огромном советском здании на бульваре Маршала Ланна. Построили его еще при Брежневе, и со времен СССР изменилась только скульптура на фасаде. Вместо серпа и молота, которые я еще застал в 2012 году, появилась голубка мира, тоже железная, монументальная, увесистая.

Как всегда на больших выборах, открыт парадный вход с лестницей к задрапированному триколором золотому орлу, у которого раньше любили фотографироваться гости. В зале голосования столы сотрудников посольства, в законный выходной работающих на выборах, стоят вдоль стен. Сотрудников много больше, чем участников, ажиотажа не наблюдается, и две прозрачные урны перед двумя кабинками кажутся почти пустыми.

На урны посматривают международные наблюдатели, готовые рассказать прессе в моем лице, как устроен процесс. «Я был у входа. Никого не разворачивают, все, у кого есть российский паспорт, могут пройти. Поэтому проголосовать могут все граждане России, с паспортом, конечно,— говорит Карл Пинсемен.— Я побывал во многих странах, и далеко не везде все это устроено так демократично». Он рассказывает, что пять лет жил в Донбассе: «Я жил в Донецке с 2015 по 2020 год. Я гражданин Донецка»,— поясняет месье Пинсемен.

Следующие пять минут мы сравниваем выборы во Франции и в России и обсуждаем систему прямого открытого электронного голосования, которую мой собеседник мечтает внедрить в пользу демократии. Ему не так важно, кто победит сегодня, проголосуют ли во Франции за Партию пенсионеров, «Новых людей» или «Единую Россию», а вот кто победит в 2027 году, его всерьез интересует. Он согласен, что выбирать между крайне левым Жан-Люком Меланшоном и крайне правой Марин Ле Пен — это, как говорят уже и французские обозреватели, выбор между чумой и холерой. «Мне не нравится, когда приходится голосовать без реального выбора, за меньшее из зол»,— говорит гражданин Донецка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин на избирательном участке в здании посольства России в Париже

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ Временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин на избирательном участке в здании посольства России в Париже

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

Пока что перед нами голосуют по старинке, опуская бумагу. Одни деликатно складывают ее, другие опускают открыто, показывая, что им нечего прятать. Корреспондентка Russia Today записывает ролик о выборах, пресса сидит за отведенным ей столом, наблюдатели за своим. Никакого ажиотажа, все идет без скандалов, волнений и протестов.

Российские дипломаты заранее попросили парижскую полицию обеспечить порядок в окрестностях посольства.

«Мы прежде всего беспокоились о безопасности,— говорит мне председатель избирательной комиссии, временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин.— Задача дипломатов во Франции — обеспечить нашим гражданам возможность реализации своего конституционного права».

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Дипломат говорит, что процесс голосования в посольстве максимально облегчен для участников. «Французский гражданин, который оказался, например, в России в день выборов, просто так не сможет прийти и проголосовать, только если он зарегистрирован в избирательных списках посольства. У нас все граждане России имеют возможность реализовать свое право голоса, просто предъявив паспорт».

Бюллетени печатались во Франции, их должно хватить. «Если ориентироваться на парламентские выборы 2021 года, то тогда у нас в Париже проголосовало порядка полутора тысяч человек. Рано делать прогнозы, но, мне кажется, что сегодня как минимум будет эта цифра, а возможно, больше».

Итоги подсчитают после закрытия участка в восемь вечера по Парижу, в Москве будет уже девять.

А до тех пор за ситуацией на парижском участке можно следить по результатам экзитполов. На выходе — две группы волонтеров. Первая — «Экзитпол. Голосуй за рубежом» с довольно подробной анкетой, в которой надо ответить на пять вопросов, в том числе «за какую партию вы проголосовали», «как давно вы не живете в России» и «как долго добирались до избирательного участка». Один из вариантов ответа — «более четырех часов». Хотелось бы хоть одним глазком посмотреть на этих подвижников.

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По словам волонтеров, в этом году многие заполняют анкеты: «Если раньше отвечал один из трех, теперь, наоборот, лишь один из трех не отвечает». Вторая организация — «Весна — Прогресс» — сама заполняет анкеты в устном опросе. Среди вопросов: «Доверяете ли вы результатам выборов в России?» Варианты ответа: «Да», «Нет» «Затрудняюсь ответить (не хочу отвечать)». Остальные вопросы стандартные. Заграничный стаж? Возраст? Пол? Затрудняюсь ответить, не хочу отвечать. Мужской!

Алексей Тарханов