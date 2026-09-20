Китайский Leapmotor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi
Китайский производитель Leapmotor продал во втором квартале на мировом рынке 240 тыс. автомобилей. Это рекорд для самого стартапа и первый раз, когда Leapmotor обошел по продажам таких крупных японских производителей, как Subaru и Mitsubishi. Об этом сообщает агентство Nikkei.
Во втором квартале Subaru продала 230 тыс. автомобилей, а Mitsubishi — 170 тыс. У Leapmotor, который специализируется на недорогих электромобилях и гибридных автомобилях, продажи в годовом выражении выросли на 84%. Этого удалось добиться за счет роста продаж в Китае и Европе.
В Европе Leapmotor сотрудничает с концерном Stellantis, используя его производственные мощности. Активнее всего во втором квартале продавалась модель Leapmotor T03, стоимость которой в Европе составляет от €15,9 тыс., а внутри Китая — от $9,4 тыс. до $12 тыс. При этом цены на автомобили Subaru и Mitsubishi на рынке Китая начинаются от $25 тыс., а в Европе — от €30 тыс.
Компания Leapmotor основана в 2015 году, но автомобили она начала выпускать только в 2018 году и до 2020 года была малозаметна на рынке Китая. В 2020 году появилась новая модель хэтчбека Leapmotor T03, которая сразу стала популярной. В 2023 году концерн Stellantis купил 20% акций Leapmotor. В 2025–2026 годах Leapmotor вошел в число лидеров среди китайских стартапов, занимающихся производством электромобилей.
Международные продажи Leapmotor опираются не только на собственную сбытовую сеть: за пределами Китая их выпуском и продажей занимается совместное предприятие, 51% которого контролирует Stellantis. Такая конструкция дает китайской компании доступ к производственным и коммерческим ресурсам партнера на внешних рынках.
В мае 2026 года Stellantis и Leapmotor объявили о планах совместного производства электромобилей в Европе: кроссовер B10 предполагалось выпускать на заводе в испанской Сарагосе. При этом быстрый рост сопровождается финансовым ограничением: во втором квартале 2024 года Leapmotor, Xpeng и Zeekr совокупно потеряли $6 млрд, и тогда ставился вопрос, успеют ли компании выйти на безубыточность до исчерпания финансовой подушки.