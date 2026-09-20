FT: американские ритейлеры ограничивают продажи моторного масла из-за дефицита

Мировой дефицит моторного масла привел к тому, что ведущие розничные сети в США не только резко подняли отпускные цены, но и стали ограничивать продажи потребителям. Как сообщает Financial Times, сейчас рост стоимости базовых масел, используемых для производства синтетических моторных масел, значительно опережает динамику цен на сырую нефть, бензин и дизельное топливо. По данным Argus Media, цена на базовые масла в США с февраля выросла почти в четыре раза, достигнув 18 сентября рекордной отметки $12,45 за галлон.

На сайте розничной сети Costco указано, что цена за упаковку одного из видов синтетического масла объемом 10 кварт (9,5 л) не только повышена до $57,99, но и ограничена в продаже — в одни руки можно купить только одну упаковку. В прошлом году этот же продукт в Costco стоил около $30.

На сайте сети Walmart также появилась информация об ограниченных запасах продукции некоторых брендов моторных масел. «Мы тесно сотрудничаем с поставщиками, чтобы обеспечить наличие товаров по низким ценам, на которые рассчитывают наши покупатели»,— заявили в компании.

Перебои с поставками базовых масел впервые возникли после того, как в марте иранским ударом был поврежден крупный завод компании Shell в Катаре, производящий синтетические базовые масла. Военное противостояние США и Ирана в Ормузском проливе также затруднило танкерные перевозки сырой нефти из Персидского залива в Южную Корею, являющуюся одним из крупнейших мировых производителей базовых масел, отмечает FT.

Евгений Хвостик