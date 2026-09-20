FT: американские ритейлеры ограничивают продажи моторного масла из-за дефицита
Мировой дефицит моторного масла привел к тому, что ведущие розничные сети в США не только резко подняли отпускные цены, но и стали ограничивать продажи потребителям. Как сообщает Financial Times, сейчас рост стоимости базовых масел, используемых для производства синтетических моторных масел, значительно опережает динамику цен на сырую нефть, бензин и дизельное топливо. По данным Argus Media, цена на базовые масла в США с февраля выросла почти в четыре раза, достигнув 18 сентября рекордной отметки $12,45 за галлон.
На сайте розничной сети Costco указано, что цена за упаковку одного из видов синтетического масла объемом 10 кварт (9,5 л) не только повышена до $57,99, но и ограничена в продаже — в одни руки можно купить только одну упаковку. В прошлом году этот же продукт в Costco стоил около $30.
На сайте сети Walmart также появилась информация об ограниченных запасах продукции некоторых брендов моторных масел. «Мы тесно сотрудничаем с поставщиками, чтобы обеспечить наличие товаров по низким ценам, на которые рассчитывают наши покупатели»,— заявили в компании.
Перебои с поставками базовых масел впервые возникли после того, как в марте иранским ударом был поврежден крупный завод компании Shell в Катаре, производящий синтетические базовые масла. Военное противостояние США и Ирана в Ормузском проливе также затруднило танкерные перевозки сырой нефти из Персидского залива в Южную Корею, являющуюся одним из крупнейших мировых производителей базовых масел, отмечает FT.
Дефицит базовых масел, влияющий на американскую розницу, связан с перебоями в поставках сырья из Персидского залива, что сокращает доступный объем и повышает стоимость доставки. Нарушения в Ормузском проливе, через который проходят танкерные перевозки, ведут к росту страховых премий и перебоям с поставками для азиатских рынков, где производится значительная часть базовых масел. Так, в июне 2025 года сообщалось, что эти факторы влияют на азиатские экономики, включая Южную Корею, которая является одним из крупнейших мировых производителей базовых масел.
Дефицит не обязательно исчезает сразу после возобновления движения судов. В мае 2026 года Международное энергетическое агентство предупреждало, что вызванный почти полным закрытием пролива шок предложения способен ограничивать поставки нефти еще несколько месяцев, а в марте 2026 года, по оценке аналитиков, мировые поставки сократились на 10 млн баррелей в сутки.