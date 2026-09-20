МГИК: внешние хакерские атаки на систему ЭГ в Москве продолжаются
В Москве продолжаются внешние хакерские атаки на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей. Она отвечает за выдачу бумажных бюллетеней на участках. Об этом сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
«Используется целый арсенал различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования, направленных на ее замедление,— сказал господин Реут. — В связи с этим у некоторых избирателей могли происходить кратковременные задержки с возможностью проголосовать». Он добавил, что сейчас система работает стабильно.
По словам Дмитрия Реута, над защитой системы работают специалисты по информационной безопасности. Используется георезервированная система защиты. Наблюдатели на участках находятся на связи с экспертами Общественного штаба по наблюдению за выборами и техническими специалистами.
Воздействие приходится прежде всего на доступ к инфраструктуре: атаки фиксировались на уровнях L2, L3 и L7, причем их профиль менялся. Поэтому для части пользователей результатом могло быть замедление подключения, тогда как на сам подсчет голосов атаки не влияли.
Для московских терминалов в 2023 году описывалась архитектура, снижающая зависимость от внешней сети: они автономны от глобальной сети и объединены в защищенную сеть. При сбоях предусмотрены оперативная техническая поддержка и выездные бригады специалистов.