МГИК: внешние хакерские атаки на систему ЭГ в Москве продолжаются

В Москве продолжаются внешние хакерские атаки на систему электронного голосования, в том числе на систему электронного списка избирателей. Она отвечает за выдачу бумажных бюллетеней на участках. Об этом сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

«Используется целый арсенал различных механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования, направленных на ее замедление,— сказал господин Реут. — В связи с этим у некоторых избирателей могли происходить кратковременные задержки с возможностью проголосовать». Он добавил, что сейчас система работает стабильно.

По словам Дмитрия Реута, над защитой системы работают специалисты по информационной безопасности. Используется георезервированная система защиты. Наблюдатели на участках находятся на связи с экспертами Общественного штаба по наблюдению за выборами и техническими специалистами.