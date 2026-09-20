«В этом году протестные мероприятия планируются в течение всей недели»

22 сентября в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В город съедутся лидеры многих стран мира, чтобы обсудить текущие политические и экономические проблемы. Это мероприятие вызвало пристальное внимание многих международных СМИ, которые делают самые разные прогнозы о том, что будет происходить в штаб-квартире ООН и вокруг нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheney Orr / Reuters Фото: Cheney Orr / Reuters

Городские власти Нью-Йорка говорят, что Генеральная ассамблея ООН может привести к пробкам на дорогах

На этой неделе в Нью-Йорк съедутся представители почти 200 стран: лидеры государств соберутся в районе Мидтаун-Ист на Манхэттене для участия в ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, что повлечет за собой появление кортежей и, как следствие, проблемы с дорожным движением. «Я знаю, что для многих жителей Нью-Йорка Генеральная ассамблея ассоциируется прежде всего с транспортными проблемами,— заявил на прошлой неделе на пресс-конференции мэр Зоран Мамдани.— Когда мир приезжает в Нью-Йорк, это неизбежно сказывается на наших улицах».

По словам комиссара полиции Джессики Тиш, конкретных угроз в отношении сессии Генеральной ассамблеи в этом году не выявлено. При этом полиция будет обеспечивать безопасность сотен кортежей с главами государств и высокопоставленными лицами при их перемещении между отелями, зданиями ООН и местами проведения встреч по всему городу.

Госпожа Тиш также отметила, что во время Генеральной ассамблеи ежегодно увеличивается число протестных акций. Обычно они проходят на площади Дага Хаммаршельда на Восточной 47-й улице, но могут затрагивать и другие районы города. В этом году демонстрации планируются на протяжении всей недели, в том числе — в Брайант-парке, на Юнион-сквер и в Бруклине.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) ЕС призвал США отменить запрет на въезд палестинской делегации для участия в ГА ООН Европейский союз выразил сожаление из-за отказа США второй год подряд выдавать визы представителям Палестинской национальной администрации, которые хотят принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. ЕС призвал Вашингтон пересмотреть это решение. Заявление было сделано в субботу, через несколько дней после того, как Генеральная ассамблея ООН проголосовала за предоставление президенту Палестины Махмуду Аббасу возможности выступить на предстоящей 81-й сессии с заранее записанным обращением. В пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш также выразил сожаление в связи с решением США. Ожидается, что в своем выступлении Аббас вновь будет добиваться международного признания Палестины и поддержит решение проблемы двух государств, опираясь на волну официального признания со стороны Великобритании, Франции, Канады и других западных стран в прошлом году. В его речи также будет затронут гуманитарный кризис в Газе, рост незаконных израильских поселений и погромы поселенцев на оккупированном Западном берегу. Несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях в Газе, ни один израильский чиновник не сталкивается с аналогичными ограничениями на поездки, введенными США.

Reuters (Лондон, Великобритания) Мировые лидеры возвращаются в ООН посреди войн на Ближнем Востоке и Украине Почти 130 глав государств встретятся в условиях, когда установившийся после Второй мировой войны порядок находится под угрозой. При этом ООН пытается сохранить свою значимость и подвергается нападкам со стороны Трампа. Вашингтон значительно сократил взносы и вышел из десятков структур ООН. Китайский лидер Си Цзиньпин, который в последний раз обращался к этому дипломатическому собранию по видео в 2021 году, пропустит поездку в Нью-Йорк ради двусторонних переговоров с Трампом в Вашингтоне в четверг. Это усилит споры о способности ООН решать глобальные кризисы. Моральный и финансовый кризис усложняется вопросом выбора следующего руководителя 80-летней организации. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш завершает свой срок в конце 2026 года, а в гонке претендентов на его место нет очевидного лидера.

The Economic Times (Мумбай, Индия) Трамп возвращается на мировую арену, где на повестке дня доминируют вопросы о войнах на Украине и Ближнем Востоке, а также об угрозе ИИ Появление президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее — один из тех моментов, за которыми будут следить наиболее пристально. Это произойдет спустя более года после начала его второго президентского срока и как раз в такой период, когда Вашингтон кардинально сократил финансовую поддержку ООН и вышел из десятков структур этой организации… Финансовые проблемы стоят очень остро. США избежали потери своего голоса в Генассамблее, перечислив на этой неделе $725 млн в бюджет ООН. Однако Вашингтон по-прежнему остается должен организации более $1 млрд и при этом продолжает давить на нее, требуя сокращения издержек и реформ. На фоне войн, охвативших пространство от Европы до Ближнего Востока, роста тревоги по поводу ИИ и собственных финансовых проблем ООН этот съезд будет не только проверкой на прочность самой организации, но и попыткой разобраться с кризисами, стоящими перед ее членами.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик