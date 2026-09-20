К мощам Спиридона в Москве приложились почти 300 тысяч верующих

С 15 по 20 сентября включительно порядка 300 тыс. человек приложились к мощам святого Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил замруководителя московского департамента национальной политики и межрегиональных связей Константин Блаженов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ковчег с мощами находился в центральной части храма до сегодняшнего дня. «За это время в храм пришли поклониться мощам около 300 тыс. человек»,— сказал господин Блаженов (цитата по ТАСС).

Мощи привезли в Россию с греческого острова Корфу впервые с 2018 года. До этого они побывали в 12 российских регионах. За это время поклониться им успели свыше 1 млн человек.