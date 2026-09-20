Макрон отреагировал на карту Трампа с территорией Франции в цветах флага США

Архипелаг Сен-Пьер и Микелон принадлежит Франции, напомнил президент страны Эмманюэль Макрон. Так он ответил на вопрос журналистов о географической карте, на которой территории были окрашены в цвета флага США. Ее в начале сентября опубликовал американский президент Дональд Трамп.

Эмманюэль Макрон назвал очевидной территориальную принадлежность архипелага. «Мы не будем повторять это каждое утро лишь потому, что у людей странные идеи или они говорят странные вещи»,— сказал он журналистам во время визита на острова (цитата по TF1).

Речь идет о карте, которую Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social 7 сентября. На ней в цвета американского флага окрашены не только архипелаг, но и Канада, Гренландия, Мексика, Исландия, Карибы, а также французские Антильские острова. Французский МИД заявлял, что не собирается как-либо комментировать публикацию.

Архипелаг Сен-Пьер и Микелон площадью 242 кв. км расположен недалеко от канадского острова Ньюфаундленд в Атлантическом океане. По французской конституции острова являются заморским сообществом страны.