Как хуситы помогли Эритрее

США не стали продлевать некоторые санкции в отношении Эритреи, удалив из списка правящую партию страны и ее вооруженные силы. Ограничения против африканского государства вводил президент Байден за участие в подавлении выступления повстанцев в соседней Эфиопии. Отказ от продления санкций произошел на фоне взятия под контроль йеменскими хуситами Баб-эль-Мандебского пролива на противоположном от Эритреи берегу Красного моря. США рассчитывают на ее будущую лояльность и возможность получить доступ к стратегическим портам в противостоянии с хуситами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ed Harris / Reuters Фото: Ed Harris / Reuters

Американские санкции больше не действуют в отношении правящей партии Эритреи «Народный фронт за демократию и справедливость», а также отвечающей за внешнюю торговлю госкорпорации «Красное море», финансового холдинга Hidri Trust, главы Службы национальной безопасности Абраху Касcа Немариама и казначея партии власти Хагоса Гебрехивета Вельдекидана.

Никаких официальных заявлений Белого дома и Госдепа США по поводу снятия санкций с Эритреи не последовало, однако они автоматически были отменены после того, как 17 сентября истек срок их действия и продления не произошло. Подтверждением этого стал опубликованный Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обновленный список ограничений в отношении Эритреи, из которого тихо исчезли его ключевые позиции.

Cанкции были введены в 2021 году указом тогдашнего президента США Джо Байдена.

Поводом стало военное вмешательство эритрейских сил в гражданскую войну в эфиопской провинции Тыграй на стороне федерального правительства Эфиопии Абия Ахмеда. Тогда президент Эритреи Исайяс Афеворки по просьбе эфиопских властей бросил свои войска для подавления выступления «Народного фронта освобождения Тыграя».

В 2021 году Вашингтон обвинил эритрейские войска в зверствах по отношению к мирному населению, грабежах, массовом сексуальном насилии и целенаправленном разрушении инфраструктуры в провинции Тыграй. Самым громким прецедентом стала резня в городе Аксум в ноябре 2020 года, где, по разным оценкам, эритрейские солдаты расстреляли от 100 до 800 мирных жителей.

Статистику о количестве жертв конфликта власти не разглашают. Бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, который был посредником от Африканского союза между сторонами конфликта в Эритрее, озвучил цифру 600 тыс. погибших. По данным бельгийского Гентского университета, от боевых действий и массовых казней погибли от 50 тыс. до 100 тыс. гражданских лиц. Кроме того, от голода умерли еще от 150 тыс. до 200 тыс. человек, а от отсутствия медпомощи — около 100 тыс.

По данным Уппсальской программы данных о конфликтах (UCDP), только за один месяц совместного эфиопско-эритрейского наступления осенью 2022 года потери правительственных сил составили около 90 тыс. человек, а суммарные потери обеих сторон за два года оцениваются минимум в 200–300 тыс. человек.

Между тем война в Иране и проблемы с судоходством в Ормузском проливе, по которому проходит до 20% всех мировых поставок нефти, похоже, заставили США взглянуть на Эритрею под другим углом и приостановить спор о нарушении прав человека.

В то время как судоходство в Ормузском проливе до конца не налажено, а йеменские хуситы контролируют Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся альтернативным путем в обход Ормузского пролива, эритрейский глубоководный порт Асэб приобретает стратегическое значение.

В связи с этим, судя по всему, у Вашингтона и появилась срочная необходимость восстановить контакты с властями Эритреи, несмотря на то что отношения двух стран до последнего времени оставались конфликтными. От порта Асэба до побережья Йемена — всего около 40 км по морю, и, по сути, если контролировать эту морскую гавань, то можно контролировать и весь пролив. До недавнего времени этот порт использовали и ОАЭ как базу для своей операции в Йемене.

Снятие санкций с вооруженных сил Эритреи теперь позволит Вашингтону вести с ними прямые переговоры или осуществлять координацию безопасности на море. А освобождение от рестрикций госкомпании «Красное море» может означать, что США готовы и к финансовым и логистическим операциям совместно с Эритреей. Таким образом, похоже, что США сняли санкционное давление с Эритреи в обмен на ее будущую лояльность и прямой доступ к эритрейским гаваням для противостояния с хуситами.

Ксения Байгарова