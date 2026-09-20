Россия сократила импорт китайского картофеля в августе
В августе Россия импортировала картофель из Китая на $1,8 млн — на четверть меньше, чем в августе прошлого года. В месячном выражении показатель сократился в 2,5 раза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.
По итогам августа Россия оказалась в топ-5 крупнейших мировых покупателей китайского картофеля. Первой стала Малайзия с закупками на $4,2 млн, далее — Вьетнам ($3,6 млн) и Гонконг ($1,9 млн).
Предыдущий рост поставок импортного картофеля в Россию был связан не с расширением рынка, а с сокращением внутреннего предложения. В 2024 году урожай картофеля в России снизился почти на 12% — до 17,83 млн тонн, а истощение старых запасов усилило потребность в зарубежных поставках.
В 2025 году импорт картофеля вырос более чем вдвое — до 931 тыс. тонн против не более 450 тыс. тонн в 2023–2024 годах. При этом за сельскохозяйственный год с июня 2024 года по май 2025 года российский рынок картофеля в натуральном выражении сократился на 15,2%, и, по оценке экспертов, импорт не смог полностью восполнить выпавший объем.