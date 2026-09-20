Россия сократила импорт китайского картофеля в августе

В августе Россия импортировала картофель из Китая на $1,8 млн — на четверть меньше, чем в августе прошлого года. В месячном выражении показатель сократился в 2,5 раза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

По итогам августа Россия оказалась в топ-5 крупнейших мировых покупателей китайского картофеля. Первой стала Малайзия с закупками на $4,2 млн, далее — Вьетнам ($3,6 млн) и Гонконг ($1,9 млн).