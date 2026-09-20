Глава Минсельхоза Молдавии призвал запретить импорт продукции в Россию

Глава Минсельхоза Молдавии Евгений Осмокеску призвал к полному запрету на импорт молдавской продукции в Россию и Белоруссию. По его мнению, такое решение показало бы приверженность Кишинева международным санкциям, пишет «Комсомольская правда в Молдове».

Чиновник подчеркнул, что это его личное мнение. Он также признал, что некоторые молдавские производители ориентированы именно на российский и белорусский рынки, потому при введении подобного запрета могут пострадать.

«Мы должны разработать программу для их поддержки, чтобы помочь проникнуть на рынок Евросоюза», — предложил министр.