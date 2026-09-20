Глава Минсельхоза Молдавии призвал запретить импорт продукции в Россию
Глава Минсельхоза Молдавии Евгений Осмокеску призвал к полному запрету на импорт молдавской продукции в Россию и Белоруссию. По его мнению, такое решение показало бы приверженность Кишинева международным санкциям, пишет «Комсомольская правда в Молдове».
Чиновник подчеркнул, что это его личное мнение. Он также признал, что некоторые молдавские производители ориентированы именно на российский и белорусский рынки, потому при введении подобного запрета могут пострадать.
«Мы должны разработать программу для их поддержки, чтобы помочь проникнуть на рынок Евросоюза», — предложил министр.
Для молдавских экспортеров такое решение означало бы потерю давно используемого рынка сбыта, прежде всего для яблок и вина. По итогам 2020 года Молдавия обеспечивала 28% российского импорта яблок, а Россия занимала второе место после Румынии по поставкам молдавского вина. Поэтому последствия были бы неодинаковыми для разных производителей, но наиболее чувствительными — для компаний, ориентированных на эти товары.
Быстрая переориентация в Евросоюз ограничена не только поиском покупателей. В 2022 году поставки молдавских товаров в Россию уже сталкивались с логистическими проблемами, а с 15 августа 2022 года ввоз растительной продукции из ряда районов Молдавии был запрещен из-за нарушений карантинных требований. Винодельческие компании в 2022 году уже сокращали продажи в Россию и переориентировались на Европу и США, однако этот опыт отражал процесс адаптации, а не мгновенную замену прежнего рынка.