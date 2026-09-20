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«Россель в ярости позвонил Молоткову»

Как драматург Николай Коляда боролся за подвал в Городке чекистов для театра

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполнилось 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В 2006 году в Екатеринбурге возник громкий скандал из-за подвала, который занимал Коляда-театр в Городке чекистов. Центр молодежной поэзии (ЦМП) заявил свои права и потребовал выселения театра. В ходе конфликта была разгромлена сцена, объявлена голодовка и прошли судебные разбирательства.

Спектакль "Мама Роза" в Коляда-театре. 2004 год

Спектакль "Мама Роза" в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Спектакль "Мама Роза" в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Некоммерческое партнерство (НП) «Коляда-театр» Николай Коляда зарегистрировал 4 декабря 2001 года — в свой 44-й день рождения. Изначально театр не имел своего помещения, поэтому использовал другие площадки: на малой сцене Свердловского государственный академического театра драмы и в «Театроне» (первый частный театр в Екатеринбурге).

Постановки Коляды-театра отличает особый авторский стиль: гротеск, острая социальная проблематика, сочетание традиций русской психологической школы и уральского театрального темперамента. За все время существования театра было поставлено более 100 спектаклей, некоторые из которых удостаивались престижных российских и международных премий. Среди известных спектаклей: «Оптимистическая трагедия», «Маскарад», «Вишневый сад», «Гамлет», «Трамвай "Желание"», «Баба Шанель», «Старая зайчиха» и другие. На базе Коляда-театра проходят театральный фестиваль «Коляда- plays» и конкурс драматургов «Евразия». Ответвлением Коляда-театра стал Центр современной драматургии.

В 2004 году Николай Коляда обратился в Центр молодежной поэзии (ЦМП) с просьбой «приютить его театр» в подвале здания по адресу пр. Ленина, 69/10 (дом входит в комплекс «Городок чекистов»). Взамен драматург пообещал оплачивать половину коммунальных платежей. ЦМП в 1999 году заключил договор аренды помещения на 25 лет с правительством Свердловской области.

Драматург и режиссер Николай Коляда (слева) в Коляда-театре. 2004 год

Драматург и режиссер Николай Коляда (слева) в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Драматург и режиссер Николай Коляда (слева) в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Драматург с труппой собственными руками отремонтировали помещение, где проходили постановки. Подвал стал привлекательным местом для поклонников творчества Николая Коляда, их становилось все больше.

В один из летних дней 2006 года неизвестные разгромили помещение Коляда-театра. Как рассказывали актеры, когда они пришли к зданию, оно было закрыто, а на двери было написано — «Ремонт». Все афиши были залиты краской.

Николай Коляда не смог открыть дверь, выломал решетку на окне и, разбив стекло, проник внутрь. По его словам, все помещение было залито краской, сцена сломана. В результате открытие театрального сезона было сорвано,

На место происшествия прибыла милиция и прокурор Кировского района Екатеринбурга Алексей Горбунов. Театр был опечатан до дальнейших разбирательств.

Вскоре представители ЦМП пояснили, что «всего лишь приступили к ремонту», предъявив в прокуратуру документы о праве на помещение. Николаю Коляде рекомендовали уйти.

Спектакль "Птица Феникс" в Коляда-театре. 2004 год

Спектакль "Птица Феникс" в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Спектакль "Птица Феникс" в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

В июле 2006 года драматург и его труппа заняли подвал и объявили голодовку в знак протеста. Ночью к ним приехали прокуроры и выгнали из помещения. Актеры ночевали под открытым небом с реквизитными одеялами возле входа в здание.

К бастующим 19 июля приехали министр культуры Свердловской области Наталья Ветрова и областной министр госимущества Алексей Молотков. Они рассказали, что по решению Свердловского арбитражного суда представителям ЦМП запрещено заходить в здание до 23 августа, пока не пройдут слушания по расторжению договора аренды с центром. Суд разрешил труппе беспрепятственно находиться в помещении театра.

Николай Коляда в «Живом журнале» рассказал подоплеку такого решения. По его словам, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек позвонила советнику Владимира Путина по культуре Юрию Лаптеву, а тот дозвонился до губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. «Россель в ярости позвонил Молоткову и сказал: немедленно сделать все, чтоб был порядок»,— написал драматург.

"Вишневый сад" в Коляда-театре на ул. Тургенева. 2009 год

"Вишневый сад" в Коляда-театре на ул. Тургенева. 2009 год

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ

"Вишневый сад" в Коляда-театре на ул. Тургенева. 2009 год

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ

В сентябре 2006 года Коляда-театр переехал в Дом Маева — деревянный особняк на ул. Тургенева, 20 на Вознесенской горке. Труппа назвала здание «избушкой». В здании не было ни воды, ни отопления, но Коляда-театр был освобожден от арендной платы на три года.

Коляда-театр на месте бывшего кинотеатра "Искра"

Коляда-театр на месте бывшего кинотеатра "Искра"

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

Коляда-театр на месте бывшего кинотеатра "Искра"

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

В 2013 году Коляда-театру выделили здание бывшего кинотеатра «Искра» на пр. Ленина, 97. К 2014 году там закончился ремонт: в помещении было реконструировано два зала: «Малахитовый», рассчитанный на 124 места и «Рубиновый» на 50 мест. «Переезд равносилен пожару, я и весь театр сейчас в суматохе, доигрываем последние спектакли на старой сцене на улице Тургенева, таскаем вещи с утра до ночи, моем и чистим зал»,— рассказывал «Ъ-Урал» перед переездом Николай Коляда.

Драматург умер 2 марта в возрасте 68 лет. В последний путь его провожала труппа и тысячи поклонников из помещения Коляда-театра.

После его смерти Коляда-театр оказался на грани ликвидации, так как его единственным учредителем был Николай Коляда. В конце июня 2026 года Кировский райсуд Екатеринбурга признал заместителя директора театра Эку Вашакидзе учредителем АНО «Коляда-театр». Художественный коллектив благополучно открыл новый театральный сезон.

Артем Путилов

Фотогалерея

Путь «солнца русской драматургии»

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Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ  /  купить фото

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ  /  купить фото

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Яков Глинский / Коммерсантъ

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель &quot;Четвертого канала&quot; Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель "Четвертого канала" Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ  /  купить фото

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Анастасия Карабанова / Коммерсантъ

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии &quot;Коляда-Plays&quot;. Николай Коляда (слева) во время церемонии

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays". Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Алексей Буров / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки 2021&quot;, организованной на основе исследования ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;, в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2021", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Показ спектакля &quot;Баба Шанель&quot; на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Показ спектакля "Баба Шанель" на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ  /  купить фото

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы &quot;Курара&quot; Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре &quot;На Страстном&quot;. 2023 год

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы "Курара" Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре "На Страстном". 2023 год

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ  /  купить фото

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

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Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель "Четвертого канала" Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays". Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров  /  купить фото

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2021", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Показ спектакля "Баба Шанель" на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы "Курара" Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре "На Страстном". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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