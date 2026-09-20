«Россель в ярости позвонил Молоткову»

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполнилось 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В 2006 году в Екатеринбурге возник громкий скандал из-за подвала, который занимал Коляда-театр в Городке чекистов. Центр молодежной поэзии (ЦМП) заявил свои права и потребовал выселения театра. В ходе конфликта была разгромлена сцена, объявлена голодовка и прошли судебные разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Мама Роза" в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов Спектакль "Мама Роза" в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Некоммерческое партнерство (НП) «Коляда-театр» Николай Коляда зарегистрировал 4 декабря 2001 года — в свой 44-й день рождения. Изначально театр не имел своего помещения, поэтому использовал другие площадки: на малой сцене Свердловского государственный академического театра драмы и в «Театроне» (первый частный театр в Екатеринбурге).

Постановки Коляды-театра отличает особый авторский стиль: гротеск, острая социальная проблематика, сочетание традиций русской психологической школы и уральского театрального темперамента. За все время существования театра было поставлено более 100 спектаклей, некоторые из которых удостаивались престижных российских и международных премий. Среди известных спектаклей: «Оптимистическая трагедия», «Маскарад», «Вишневый сад», «Гамлет», «Трамвай "Желание"», «Баба Шанель», «Старая зайчиха» и другие. На базе Коляда-театра проходят театральный фестиваль «Коляда- plays» и конкурс драматургов «Евразия». Ответвлением Коляда-театра стал Центр современной драматургии.

В 2004 году Николай Коляда обратился в Центр молодежной поэзии (ЦМП) с просьбой «приютить его театр» в подвале здания по адресу пр. Ленина, 69/10 (дом входит в комплекс «Городок чекистов»). Взамен драматург пообещал оплачивать половину коммунальных платежей. ЦМП в 1999 году заключил договор аренды помещения на 25 лет с правительством Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Драматург и режиссер Николай Коляда (слева) в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов Драматург и режиссер Николай Коляда (слева) в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Драматург с труппой собственными руками отремонтировали помещение, где проходили постановки. Подвал стал привлекательным местом для поклонников творчества Николая Коляда, их становилось все больше.

В один из летних дней 2006 года неизвестные разгромили помещение Коляда-театра. Как рассказывали актеры, когда они пришли к зданию, оно было закрыто, а на двери было написано — «Ремонт». Все афиши были залиты краской.

Николай Коляда не смог открыть дверь, выломал решетку на окне и, разбив стекло, проник внутрь. По его словам, все помещение было залито краской, сцена сломана. В результате открытие театрального сезона было сорвано,

На место происшествия прибыла милиция и прокурор Кировского района Екатеринбурга Алексей Горбунов. Театр был опечатан до дальнейших разбирательств.

Вскоре представители ЦМП пояснили, что «всего лишь приступили к ремонту», предъявив в прокуратуру документы о праве на помещение. Николаю Коляде рекомендовали уйти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Птица Феникс" в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов Спектакль "Птица Феникс" в Коляда-театре. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

В июле 2006 года драматург и его труппа заняли подвал и объявили голодовку в знак протеста. Ночью к ним приехали прокуроры и выгнали из помещения. Актеры ночевали под открытым небом с реквизитными одеялами возле входа в здание.

К бастующим 19 июля приехали министр культуры Свердловской области Наталья Ветрова и областной министр госимущества Алексей Молотков. Они рассказали, что по решению Свердловского арбитражного суда представителям ЦМП запрещено заходить в здание до 23 августа, пока не пройдут слушания по расторжению договора аренды с центром. Суд разрешил труппе беспрепятственно находиться в помещении театра.

Николай Коляда в «Живом журнале» рассказал подоплеку такого решения. По его словам, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек позвонила советнику Владимира Путина по культуре Юрию Лаптеву, а тот дозвонился до губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. «Россель в ярости позвонил Молоткову и сказал: немедленно сделать все, чтоб был порядок»,— написал драматург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Вишневый сад" в Коляда-театре на ул. Тургенева. 2009 год

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ "Вишневый сад" в Коляда-театре на ул. Тургенева. 2009 год

Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ

В сентябре 2006 года Коляда-театр переехал в Дом Маева — деревянный особняк на ул. Тургенева, 20 на Вознесенской горке. Труппа назвала здание «избушкой». В здании не было ни воды, ни отопления, но Коляда-театр был освобожден от арендной платы на три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр на месте бывшего кинотеатра "Искра"

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ Коляда-театр на месте бывшего кинотеатра "Искра"

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

В 2013 году Коляда-театру выделили здание бывшего кинотеатра «Искра» на пр. Ленина, 97. К 2014 году там закончился ремонт: в помещении было реконструировано два зала: «Малахитовый», рассчитанный на 124 места и «Рубиновый» на 50 мест. «Переезд равносилен пожару, я и весь театр сейчас в суматохе, доигрываем последние спектакли на старой сцене на улице Тургенева, таскаем вещи с утра до ночи, моем и чистим зал»,— рассказывал «Ъ-Урал» перед переездом Николай Коляда.

Драматург умер 2 марта в возрасте 68 лет. В последний путь его провожала труппа и тысячи поклонников из помещения Коляда-театра.

После его смерти Коляда-театр оказался на грани ликвидации, так как его единственным учредителем был Николай Коляда. В конце июня 2026 года Кировский райсуд Екатеринбурга признал заместителя директора театра Эку Вашакидзе учредителем АНО «Коляда-театр». Художественный коллектив благополучно открыл новый театральный сезон.

Артем Путилов