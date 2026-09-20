Явка на выборах в думу ХМАО превысила 57% к 15:00 третьего дня голосования

За кандидатов в депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) проголосовали 660 883 человека (57,35% избирателей) за три дня выдачи бюллетеней на участках, следует из информации на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 15:00. Ранее, по данным на 10:00, их число составляло 566 318 югорчан (49,15%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По опубликованным данным на 12:00:

Наибольший интерес к выборам за три дня проявили жители Сургутского округа №14 (явка — 74,80%), Нефтеюганского округа №8 (74,75%), Ханты-Мансийского (71,74), Белоярского (69,97%), Урайского (59,37%) округов, Нижневартовского округа №20 (57,84%), наименьший — югорчане в Сургутском округе №9 (43,90%), Нефтеюганском округе №7 (43,34%), Мегионском округе (40,68%), Сургутском округе №13 (40,58%), Пыть-Яхском округе (40,54%), Сургутском округе №10 (37,58%).

На момент выхода материала избирком не опубликовал данные по явке в Нижневартовских округах №18 и №19 на 12:00. По данным на 10:00 явка в них составляла 36,88% и 48,10% соответственно.

Голосование на выборах в думу ХМАО началось 18 сентября в 8:00 по местному времени. Всего на 40 депутатских мест претендуют 290 кандидатов в составе партсписков, 107 претендентов по одномандатным округам (все представляют семь партий) и один самовыдвиженец. Поддержать политиков смогут 1 161 140 югорчан на 728 избирательных участках в течение трех дней до 20:00 воскресенья, 20 сентября. От использования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 2026 году в ХМАО отказались.

Василий Алексеев