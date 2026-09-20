ЦИК: явка на выборах в России превысила 50%

Составлено ИИ-Ассистентъ

Объявленный ЦИК показатель явки в 50,46% на третий день голосования является накопленным и учитывает разные способы голосования, а не только посещение участков в этот день. В 12 регионах досрочно проголосовали более 4,4 млн человек, а в дистанционном электронном голосовании решили участвовать более 4 млн избирателей.

На выборах в Госдуму пять лет назад явка в первый день составляла 18,4%, а итоговая достигла 51,7%. Нынешний промежуточный результат в 50,46% отстает от того итогового уровня на 1,24 процентного пункта, хотя голосование еще продолжалось.

Отдельный вклад в общую цифру дает онлайн-формат: на федеральной платформе явка превысила 70%. При этом по итогам предыдущих кампаний дистанционная явка обычно превышала 90%.