В московских СИЗО на выборах проголосовали более шести тысяч человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для содержащихся под стражей предусмотрен специальный порядок участия в выборах: они могут голосовать не по месту регистрации, а на специальных участках, создаваемых в изоляторе. Конкретные правила организации таких участков определяет Центральная избирательная комиссия.

Голосование организуют комиссии из сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. В 2023 году порядок предусматривал один день голосования, а день и время процедуры определяло руководство изолятора.

Онлайн-голосование в СИЗО невозможно из-за отсутствия доступа к интернету. В 2025 году в СИЗО №2 «Бутырка» впервые использовали электронный терминал; ранее содержащиеся под стражей голосовали бумажными бюллетенями.