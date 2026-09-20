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В московских СИЗО на выборах проголосовали более шести тысяч человек

На выборах депутатов Госдумы в столичных СИЗО проголосовали более шести тысяч человек. Об этом сообщил замглавы Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

«В столичных СИЗО проголосовали более 6,1 тыс.», - сказал господин Реут.

По данным МГИК на утро 20 сентября, всего в городе выдали 3,2 млн бюллетеней — 40,2% от общего числа столичных избирателей. Большинство избирателей — более 2,8 млн — голосовали в электронном формате.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для содержащихся под стражей предусмотрен специальный порядок участия в выборах: они могут голосовать не по месту регистрации, а на специальных участках, создаваемых в изоляторе. Конкретные правила организации таких участков определяет Центральная избирательная комиссия.

Голосование организуют комиссии из сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. В 2023 году порядок предусматривал один день голосования, а день и время процедуры определяло руководство изолятора.

Онлайн-голосование в СИЗО невозможно из-за отсутствия доступа к интернету. В 2025 году в СИЗО №2 «Бутырка» впервые использовали электронный терминал; ранее содержащиеся под стражей голосовали бумажными бюллетенями.

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