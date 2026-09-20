В «тюменской матрешке» проголосовали 56% избирателей к середине 3 дня выборов

Более 56,95% избирателей Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, проголосовали за кандидатов в депутаты Тюменской областной думы и Госдумы к середине третьего дня работы избирательных участков, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 12:00. В частности, на юге Тюменской области бюллетени получили 57,51% избирателей, в Югре — 52,44%, на Ямале — 67,35%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Наибольший интерес к федеральным выборам проявили избиратели из Ямало-Ненецкого (явка составила 67,35%), Ханты-Мансийского (59,19%) и Тюменского одномандатных округов (58,90%), наименьший — из Заводоуковского (56,30%) и Нижневартовского округов (45,95%).

На региональных выборах активнее всех проголосовали жители Ишимского (74,96%), Пуровского (73,93%), Заводоуковского (69,00%), Ноябрьского (65,85%), Салехардского (65,08%) и Ханты-Мансийского (64,99%) одномандатных округов, меньше всего — Центрального (50,09%) и Восточного (48,56%) округов Тюмени, Нижневартовских округов №14 (47,42%) и №13 (40,91%), Сургутских округов №10 (44,15%) и №9 (42,06%).

Голосование в регионах «тюменской матрешки» началось в 18 сентября 8:00 по местному времени. Поддержать 123 кандидатов в Госдуму и 514 претендентов в Тюменскую облдуму смогут 2 713 062 человек на 2 009 избирательных участках до 20:00 воскресенья, 20 сентября. В частности, для 1 192 737 избирателей с юга Тюменской области предусмотрели 1 060 мест для голосования, для 1 152 160 югорчан — 728, для 350 968 ямальцев — 221. От применения механизма дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе кампании в регионах «тюменской матрешки» отказались.

Василий Алексеев