Российские пользователи сообщили о перебоях в работе App Store
Магазин приложений App Store перестал открываться у части пользователей в России. С начала суток сервис «Сбой.рф» зафиксировал 474 жалобы. При этом 19 сентября их было всего 21.
Число обращений начало расти после 07:15 мск и достигло пика (72 жалобы) в 09:15 мск. В 10:45 мск сервис зарегистрировал всего две жалобы. После этого данные не обновлялись.
Сервис Downdetector при этом зафиксировал всего 87 жалоб. Там пик обращений пришелся на то же время.
Чаще всего на проблемы с доступом к магазину приложений жаловались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. В комментариях на сайте «Сбой.рф» пользователи пишут, что приложение не открывается без VPN.
Если App Store открывается только через VPN, это может указывать на ограничение доступа к магазину из российской сети, а не на проблему с отдельным устройством. Технически ограничить доступ к App Store возможно: аналитики сообщали об этом в марте 2022 года, когда магазин временно был недоступен российским пользователям.
В марте 2022 года App Store после временной недоступности снова заработал, что указывает на то, что такой симптом не обязательно описывает постоянный режим работы сервиса. В июле 2026 года Роскомнадзор заявлял, что не ограничивает доступ к App Store.