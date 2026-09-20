Российские пользователи сообщили о перебоях в работе App Store

Магазин приложений App Store перестал открываться у части пользователей в России. С начала суток сервис «Сбой.рф» зафиксировал 474 жалобы. При этом 19 сентября их было всего 21.

Число обращений начало расти после 07:15 мск и достигло пика (72 жалобы) в 09:15 мск. В 10:45 мск сервис зарегистрировал всего две жалобы. После этого данные не обновлялись.

Сервис Downdetector при этом зафиксировал всего 87 жалоб. Там пик обращений пришелся на то же время.

Чаще всего на проблемы с доступом к магазину приложений жаловались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. В комментариях на сайте «Сбой.рф» пользователи пишут, что приложение не открывается без VPN.