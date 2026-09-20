Китай за восемь месяцев нарастил закупки пшеницы в России в семь раз

Китай в январе — августе 2026 года ввез из России пшеницу на $17,6 млн. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Государственного таможенного управления КНР.

В августе закупки российского зерна достигли $4,6 млн, тогда как месяцем ранее они составляли $4,3 млн. В августе 2025 года Китай российскую пшеницу не закупал. Самый высокий с начала года объем импорта пришелся на январь и составил $5,3 млн. За восемь месяцев Китай закупил пшеницу у восьми стран, при этом Россия сохранила пятое место среди поставщиков, уступив Канаде, Австралии, США и Аргентине.