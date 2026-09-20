Китай за восемь месяцев нарастил закупки пшеницы в России в семь раз
Китай с января по август купил у России пшеницы почти на $18 млн
Китай в январе — августе 2026 года ввез из России пшеницу на $17,6 млн. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Государственного таможенного управления КНР.
В августе закупки российского зерна достигли $4,6 млн, тогда как месяцем ранее они составляли $4,3 млн. В августе 2025 года Китай российскую пшеницу не закупал. Самый высокий с начала года объем импорта пришелся на январь и составил $5,3 млн. За восемь месяцев Китай закупил пшеницу у восьми стран, при этом Россия сохранила пятое место среди поставщиков, уступив Канаде, Австралии, США и Аргентине.
Расширить поставки помогло решение Китая от 4 февраля 2022 года разрешить ввоз пшеницы и ячменя из любых российских регионов: до этого доступ был ограничен семью субъектами России. Это увеличило число территорий, из которых российские компании могли поставлять зерно на китайский рынок.
Однако допуск не распространялся на весь российский урожай. Осенью 2023 года отмечалось, что объявленное в феврале 2022 года разрешение коснулось только яровых сортов, тогда как около двух третей урожая России приходится на озимую пшеницу, формирующую почти весь экспорт. Ранее участники рынка указывали и на фитосанитарные требования КНР, которые допускали поставки только яровой пшеницы и ячменя. Таким образом, снятие регионального барьера не устранило главное ограничение по ассортименту.