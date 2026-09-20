Российские войска ударили по автомобильному мосту в Одесской области

Вооруженные силы России нанесли удар по автомобильному мосту в районе населенного пункта Маяки Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар был нанесен при помощи беспилотников «Герань-4 Сикер». Через мост, как заявило ведомство, проезжал транспорт ВСУ с грузами военного назначения.

Ранее Минобороны сообщало об ударах по 146 районам. На их территории находились объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-техническое имущество.