Старый врач борозды не портит

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые оценила масштаб кадрового кризиса в здравоохранении: к 2030 году дефицит медработников достигнет 11 млн человек, а старение населения усугубит проблему. В странах с высоким доходом пенсионного возраста достигнет почти треть врачей. Россия сталкивается с теми же рисками: средний возраст медработника уже сегодня 44,5 года, при этом почти 43% медиков старше 50 лет. Карьера российского врача в будущем может длиться до 80 лет, заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, но это потребует от медиков новых «компетенций» и цифровой грамотности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Всемирная организация здравоохранения опубликовала 18 сентября доклад «Национальные счета медицинских работников: уровень и тенденции численности медицинских работников». За последние два десятилетия, говорится в документе, обеспеченность медицинскими работниками (врачами, медсестрами, стоматологами и фармацевтами) увеличилась на 52%, или с 44,8 на 10 тыс. населения в 2006 году до 67,9 в 2025 году. Сейчас в мире насчитывается более 70 млн работников здравоохранения и социального обеспечения.

При этом существует и неравенство между странами, предупреждают в ВОЗ.

Обеспеченность врачами в европейском регионе в 13 раз выше, а медсестрами и акушерками — в 6, чем в африканском. Нехватка кадров и неравномерное их распределение продолжают ограничивать доступ к медицинским услугам. Эксперты ВОЗ также заявляют о проблеме старения медицинских кадров. Сегодня, согласно докладу, почти каждый четвертый врач в среднем старше 55 лет и выйдет на пенсию в течение следующего десятилетия (такой вывод делается на основе последних данных из 122 стран). Острее всего эта проблема ощущается в странах с высоким уровнем дохода, где, к примеру, 20% медсестер старше 55 лет, в то время как в странах со средним и низким уровнем дохода этот показатель варьируется от 5% до 10%. К 2030 году, по прогнозу ВОЗ, в 67 государствах не будет хватать медиков для удовлетворения потребностей населения в области здравоохранения. «Старение населения — это скрытый кризис в сфере здравоохранения, требующий срочного внимания. Он создает двойное давление на системы здравоохранения, прежде всего в странах с высоким уровнем дохода»,— заявил представитель ВОЗ Хассум Диалло.

Российские власти обозначенную проблему осознают. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова еще в марте 2024 года называла старение медицинских работников одним из текущих вызовов отрасли — наряду с миграцией, выгоранием и переходом в другие профессии. Глава Минтруда Антон Котяков в апреле 2025 года приводил данные, согласно которым средний возраст работника здравоохранения — 44,5 года (тогда как в других отраслях — около 42%), при этом почти 43% медиков старше 50 лет. Доля врачей, чей возраст превышает 50 лет, варьируется от 18% в Ингушетии до 54% в Псковской области. Согласно официальному сборнику «Здравоохранение в России», в 2019 году возраст 13,8% всех медицинских работников составлял 50–54 года, 12,6% — 55–59 лет, 9,3% — старше 60 лет. По итогам 2024 года уже 14,1% медиков были старше 50 лет, 12,2% — старше 55 лет, 10,3% — старше 60 лет. Данных за 2025 и 2026 годы не публиковалось.

Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко еще в 2025 году предсказывал, что врачи в России смогут работать в перспективе до 80 лет.

Столь продолжительная карьера, пояснял он, потребует от врачей новых компетенций, в том числе цифровой грамотности, ИT-навыков и системного мышления. Накануне публикации доклада ВОЗ в Минздраве заявили, что по итогам 2026 года общее число медработников в РФ растет, эта же тенденция наблюдалась и в прошлом году. «Одним из основных механизмов обеспечения отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами является целевая подготовка необходимых специалистов»,— заявили в министерстве. По последним данным Минздрава, в 2026 году в ординатуру было зачислено 36,8 тыс. выпускников медвузов, из которых 18,8 тыс.— на бюджетные места. Более половины бюджетников зачислены по целевой квоте, связанной с кадровой потребностью системы здравоохранения, говорят в Минздраве.

Наталья Костарнова, Яна Рождественская