МГИК: явка на выборах в Госдуму в Москве превысила 40%
В столице стартовал финальный день выборов в Госдуму. К утру воскресенья в Москве выдали 3,2 млн бюллетеней, что составляет 40,2% от общего числа столичных избирателей. При этом большинство избирателей — свыше 2,8 млн — участвует в голосовании в электронном формате.
«Система электронного голосования в эти дни находилась под массированным внешним кибервоздействием, — заявила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. — Однако специалисты круглосуточно обеспечивают защиту и стабильную работу системы. На данный момент система работает штатно».
Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами продолжается в круглосуточном режиме, отметили в МГИК. «За два дня и первые часы финального дня выборов зафиксировано всего несколько десятков жалоб: незначительное число для такого мегаполиса, как Москва, — сказал руководитель штаба Вадим Ковалев. — Все поступившие обращения были тщательно и адресно проверены».
После завершения голосования сегодня вечером пятеро хранителей частей ключа расшифрования электронного голосования отправятся в Мосгоризбирком, чтобы провести процедуру его соединения. После этого начнется подсчет электронных голосов, отданных онлайн на mos.ru или при помощи терминалов на участках.
Электронные голоса становятся доступными для подсчета только после соединения частей ключа расшифрования. В применявшейся в Москве схеме ключ делили на пять частей и передавали разным хранителям; поэтому для получения итогов требовалось собрать ключ целиком, а не совершить действие от имени одного участника процедуры.
В 2022 году после сборки ключа итоги электронного голосования поступали в территориальную комиссию ДЭГ, обычные территориальные комиссии и Общественный штаб, где затем обновлялись по мере поступления протоколов с обычных участков. Тогда же система еще 15 минут принимала голоса избирателей, открывших электронный бюллетень непосредственно перед окончанием голосования, и только после этого переходила к расшифровке.