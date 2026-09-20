МГИК: явка на выборах в Госдуму в Москве превысила 40%

В столице стартовал финальный день выборов в Госдуму. К утру воскресенья в Москве выдали 3,2 млн бюллетеней, что составляет 40,2% от общего числа столичных избирателей. При этом большинство избирателей — свыше 2,8 млн — участвует в голосовании в электронном формате.

«Система электронного голосования в эти дни находилась под массированным внешним кибервоздействием, — заявила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. — Однако специалисты круглосуточно обеспечивают защиту и стабильную работу системы. На данный момент система работает штатно».

Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами продолжается в круглосуточном режиме, отметили в МГИК. «За два дня и первые часы финального дня выборов зафиксировано всего несколько десятков жалоб: незначительное число для такого мегаполиса, как Москва, — сказал руководитель штаба Вадим Ковалев. — Все поступившие обращения были тщательно и адресно проверены».

После завершения голосования сегодня вечером пятеро хранителей частей ключа расшифрования электронного голосования отправятся в Мосгоризбирком, чтобы провести процедуру его соединения. После этого начнется подсчет электронных голосов, отданных онлайн на mos.ru или при помощи терминалов на участках.