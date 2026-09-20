У россиян будет семь сокращенных рабочих недель в 2027 году

В 2027 году россиян ожидают семь укороченных рабочих недель: две по три дня и пять по четыре. Такой режим работы связан с переносом выходных, утвержденным правительством.

Дни отдыха 2 и 3 января перенесут на 5 ноября и 31 декабря, поскольку они выпадают на субботу и воскресенье. Отдельно выходной с субботы, 20 февраля, перенесли на понедельник, 22 февраля. Три рабочих дня будут на неделях в феврале и ноябре. В марте, мае, июне и декабре рабочая неделя сократится до четырех дней, причем в мае таких недель будет две. Отдых в новогодние праздники займет 11 дней — с 31 декабря 2026 года до 10 января 2027 года.