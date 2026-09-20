Минпросвещения утвердило обязательные предметы для старших классов школы

Составлено ИИ-Ассистентъ

С 1 сентября 2027 года любой предмет старшей школы можно будет изучать на базовом уровне, поэтому профильный класс перестанет быть единственным вариантом организации обучения: школы смогут возвращать непрофильные классы. Это меняет действующее после поправок 2023 года правило, при котором в 10–11-х классах требовалось изучать как минимум два предмета углубленно.

Профиль по-прежнему будет влиять на набор углубленных дисциплин. Сейчас для старшей школы предусмотрены шесть направлений — агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное; последний вариант предназначен для сочетаний предметов, которые не укладываются в остальные профили.

Усилить выбранное направление можно будет элективными курсами, причем такая возможность закреплена в образовательном стандарте. Для технологического профиля в качестве примера предусмотрены инженерные и информационные группы, ориентированные соответственно на подготовку инженеров-проектировщиков и программистов.