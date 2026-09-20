Путин поздравил нового президента Южной Осетии с Днем республики

Президент России Владимир Путин поздравил избранного главу Южной Осетии Марата Камболова с Днем республики. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин отметил, что российско-югоосетинские отношения успешно развиваются в духе «добрососедства и союзничества». «Москва и Цхинвал плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, взаимодействуют в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности»,— написал российский лидер.

Президент России пообещал всемерно поддерживать власти и народ Южной Осетии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития. Господину Камболову он пожелал «здоровья и успехов», а гражданам республики — «счастья и процветания».

Марат Камболов победил на выборах президента Южной Осетии с результатом 84,95%. Выборы проходили досрочно — предыдущий глава республики Алан Гаглоев в июне перешел на должность советника российского президента.