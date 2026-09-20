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обновлено 16:34

Третий день выборов: явка, нарушения, крупнейшая атака на Москву

Явка на выборах в Госдуму превысила 54%

В России идет последний третий день единого голосования на выборах депутатов Государственной думы, губернаторов и региональных парламентов. 20 сентября в большинстве стран мира начали голосовать россияне, проживающие за рубежом. Москва и Московская область ночью пережили одну из крупнейших атак БПЛА за время военного конфликта с Украиной, мэр столицы Сергей Собянин связал ее с выборами. Главное о заключительном дне голосования — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Явка

  • В Москве третий день голосования начался в штатном режиме.
  • Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва к 15:30 мск 20 сентября составила 52,6%, следует из данных ЦИК.
  • По данным Минцифры, явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 89% (более 4 млн зарегистрированных избирателей).

Первые результаты

  • Парламент Карачаево-Черкессии переизбрал действующего главу республики Рашида Темрезова. В тайном голосовании участвовали 48 из 50 депутатов, решение принято единогласно.
  • Сергей Меняйло переизбран главой Северной Осетии. За него проголосовал 61 депутат местного парламента.
  • На Камчатке, Чукотке, в ДНР и ЛНР закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов.

Голосование за рубежом

  • Утром 20 сентября участки открылись, в частности, в Японии, Колумбии, Турции, Австралии, Южной Корее, Вьетнаме, на Филиппинах, в КНДР и Гайане.
  • Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование за рубежом проходит в «весьма непростых условиях». Она также предложила заменить используемый термин «недружественные страны», посчитав его слишком мягким.
  • По мнению Памфиловой, покинувшие Россию граждане участвуют в провокациях иностранных государств против выборов.
  • В Ленинградской, Калининградской и Псковской областях организовали десять пунктов голосования у границы и погранпереходов. В Калининградской области за два дня там проголосовали 625 человек, в том числе приехавшие из Германии, Польши, Латвии и Чехии.
  • В Псковской области на таких пунктах голосуют жители Прибалтики, Финляндии и Германии. В некоторых случаях избирателей доставляют к местам голосования на автобусах, оборудованных видеонаблюдением.

Атаки на регионы

  • Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера 19 сентября российские силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников на разных рубежах, из них 450 — на подлете к столице. Он назвал произошедшее самой массированной атакой. «Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось»,— заявил мэр Москвы.
  • По данным властей, всего за ночь над российскими регионами сбито 1110 беспилотников. В Мосгоризбиркоме заявили, что несмотря на ночную атаку все столичные участки открылись вовремя.
  • Член УИК в Херсонской области погибла в результате атаки беспилотника на гражданский автобус, сообщила Элла Памфилова.
  • В Запорожской области беспилотники повредили избирательный участок в действующей школе в прифронтовом поселке. По словам губернатора Евгения Балицкого, в школе учатся 170 детей. Досрочное голосование на участке к моменту атаки уже завершилось, никто не пострадал.

Поджог, нарушения, кибератаки

  • В Коми после завершения голосования 19 сентября произошел поджог избирательного участка. По словам Памфиловой, возгорание быстро потушили, подозреваемый задержан, голосование не прерывалось.
  • В Сыктывкаре на участке №62 обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. Их изъяли, полиция проводит проверку.
  • В Марий Эл после жалобы КПРФ территориальная избирательная комиссия установила факт вброса бюллетеней на участке в Медведевском районе. Председателя и заместителя председателя комиссии отстранили от работы, вброшенные бюллетени признают недействительными.
  • Элла Памфилова заявила, что обстоятельства обнаруженных нарушений должны быть тщательно проверены. По ее словам, в случае подтверждения умышленных действий виновные должны понести наказание.
  • Глава ЦИК также заявила, что избирательная система продолжает работать в штатном режиме, несмотря на атаки и отдельные инциденты на участках.
  • Зафиксировано более 1 тыс. волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру в России, сообщила председатель ЦИК. На систему дистанционного электронного голосования совершено 124 DDoS-атаки.
  • Прокуратура Москвы заявила о нарушениях при голосовании на выборах и предупредила об их недопустимости. О каких инцидентах идет речь, ведомство не уточнило.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что уехавшие россияне участвуют на выборах в «грязной игре» против своей страны

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что уехавшие россияне участвуют на выборах в «грязной игре» против своей страны

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что уехавшие россияне участвуют на выборах в «грязной игре» против своей страны

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кого и как выбирают

  • Избиратели голосуют по всей России. За рубежом организованы 333 участка в 152 странах.
  • Участки работают три дня — с 8:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать с помощью бумажного бюллетеня можно на всех участках.
  • Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) охватывает 33 региона: в 32 — используется федеральная платформа, в Москве — собственная система. Потенциальный охват составляет более 48,4 млн избирателей.
  • Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Планируется распределить около 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. В Госдуму избираются 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. После снятия с выборов партии «Яблоко» в федеральном бюллетене остались десять партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».
  • Прямые выборы глав проходят в восьми регионах: Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
  • Основные выборы законодательных собраний проходят в 39 регионах, где замещается 1691 мандат.
  • Новые составы городских представительных органов избирают в десяти административных центрах: Уфе, Нальчике, Петрозаводске, Саранске, Грозном, Перми, Калининграде, Кемерово, Саратове и Ханты-Мансийске.

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Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Урна для голосования

Москва. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

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Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

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Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

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Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

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Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

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Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

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Избиратели в Санкт-Петербурге

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