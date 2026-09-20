Третий день выборов: явка, нарушения, крупнейшая атака на Москву

В России идет последний третий день единого голосования на выборах депутатов Государственной думы, губернаторов и региональных парламентов. 20 сентября в большинстве стран мира начали голосовать россияне, проживающие за рубежом. Москва и Московская область ночью пережили одну из крупнейших атак БПЛА за время военного конфликта с Украиной, мэр столицы Сергей Собянин связал ее с выборами. Главное о заключительном дне голосования — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Явка

В Москве третий день голосования начался в штатном режиме.

Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва к 15:30 мск 20 сентября составила 52,6%, следует из данных ЦИК.

По данным Минцифры, явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 89% (более 4 млн зарегистрированных избирателей).

Первые результаты

Парламент Карачаево-Черкессии переизбрал действующего главу республики Рашида Темрезова. В тайном голосовании участвовали 48 из 50 депутатов, решение принято единогласно.

Сергей Меняйло переизбран главой Северной Осетии. За него проголосовал 61 депутат местного парламента.

На Камчатке, Чукотке, в ДНР и ЛНР закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов.

Голосование за рубежом

Утром 20 сентября участки открылись, в частности, в Японии, Колумбии, Турции, Австралии, Южной Корее, Вьетнаме, на Филиппинах, в КНДР и Гайане.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование за рубежом проходит в «весьма непростых условиях». Она также предложила заменить используемый термин «недружественные страны», посчитав его слишком мягким.

По мнению Памфиловой, покинувшие Россию граждане участвуют в провокациях иностранных государств против выборов.

В Ленинградской, Калининградской и Псковской областях организовали десять пунктов голосования у границы и погранпереходов. В Калининградской области за два дня там проголосовали 625 человек, в том числе приехавшие из Германии, Польши, Латвии и Чехии.

В Псковской области на таких пунктах голосуют жители Прибалтики, Финляндии и Германии. В некоторых случаях избирателей доставляют к местам голосования на автобусах, оборудованных видеонаблюдением.

Атаки на регионы

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера 19 сентября российские силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников на разных рубежах, из них 450 — на подлете к столице. Он назвал произошедшее самой массированной атакой. «Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось»,— заявил мэр Москвы.

По данным властей, всего за ночь над российскими регионами сбито 1110 беспилотников. В Мосгоризбиркоме заявили, что несмотря на ночную атаку все столичные участки открылись вовремя.

Член УИК в Херсонской области погибла в результате атаки беспилотника на гражданский автобус, сообщила Элла Памфилова.

В Запорожской области беспилотники повредили избирательный участок в действующей школе в прифронтовом поселке. По словам губернатора Евгения Балицкого, в школе учатся 170 детей. Досрочное голосование на участке к моменту атаки уже завершилось, никто не пострадал.

Поджог, нарушения, кибератаки

В Коми после завершения голосования 19 сентября произошел поджог избирательного участка. По словам Памфиловой, возгорание быстро потушили, подозреваемый задержан, голосование не прерывалось.

В Сыктывкаре на участке №62 обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. Их изъяли, полиция проводит проверку.

В Марий Эл после жалобы КПРФ территориальная избирательная комиссия установила факт вброса бюллетеней на участке в Медведевском районе. Председателя и заместителя председателя комиссии отстранили от работы, вброшенные бюллетени признают недействительными.

Элла Памфилова заявила, что обстоятельства обнаруженных нарушений должны быть тщательно проверены. По ее словам, в случае подтверждения умышленных действий виновные должны понести наказание.

Глава ЦИК также заявила, что избирательная система продолжает работать в штатном режиме, несмотря на атаки и отдельные инциденты на участках.

Зафиксировано более 1 тыс. волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру в России, сообщила председатель ЦИК. На систему дистанционного электронного голосования совершено 124 DDoS-атаки.

Прокуратура Москвы заявила о нарушениях при голосовании на выборах и предупредила об их недопустимости. О каких инцидентах идет речь, ведомство не уточнило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что уехавшие россияне участвуют на выборах в «грязной игре» против своей страны

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что уехавшие россияне участвуют на выборах в «грязной игре» против своей страны

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кого и как выбирают