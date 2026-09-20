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Третий день выборов: явка, нарушения, крупнейшая атака на Москву
Явка на выборах в Госдуму превысила 54%
В России идет последний третий день единого голосования на выборах депутатов Государственной думы, губернаторов и региональных парламентов. 20 сентября в большинстве стран мира начали голосовать россияне, проживающие за рубежом. Москва и Московская область ночью пережили одну из крупнейших атак БПЛА за время военного конфликта с Украиной, мэр столицы Сергей Собянин связал ее с выборами. Главное о заключительном дне голосования — в подборке «Ъ».
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Явка
- В Москве третий день голосования начался в штатном режиме.
- Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва к 15:30 мск 20 сентября составила 52,6%, следует из данных ЦИК.
- По данным Минцифры, явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 89% (более 4 млн зарегистрированных избирателей).
Первые результаты
- Парламент Карачаево-Черкессии переизбрал действующего главу республики Рашида Темрезова. В тайном голосовании участвовали 48 из 50 депутатов, решение принято единогласно.
- Сергей Меняйло переизбран главой Северной Осетии. За него проголосовал 61 депутат местного парламента.
- На Камчатке, Чукотке, в ДНР и ЛНР закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов.
Голосование за рубежом
- Утром 20 сентября участки открылись, в частности, в Японии, Колумбии, Турции, Австралии, Южной Корее, Вьетнаме, на Филиппинах, в КНДР и Гайане.
- Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование за рубежом проходит в «весьма непростых условиях». Она также предложила заменить используемый термин «недружественные страны», посчитав его слишком мягким.
- По мнению Памфиловой, покинувшие Россию граждане участвуют в провокациях иностранных государств против выборов.
- В Ленинградской, Калининградской и Псковской областях организовали десять пунктов голосования у границы и погранпереходов. В Калининградской области за два дня там проголосовали 625 человек, в том числе приехавшие из Германии, Польши, Латвии и Чехии.
- В Псковской области на таких пунктах голосуют жители Прибалтики, Финляндии и Германии. В некоторых случаях избирателей доставляют к местам голосования на автобусах, оборудованных видеонаблюдением.
Атаки на регионы
- Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера 19 сентября российские силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников на разных рубежах, из них 450 — на подлете к столице. Он назвал произошедшее самой массированной атакой. «Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось»,— заявил мэр Москвы.
- По данным властей, всего за ночь над российскими регионами сбито 1110 беспилотников. В Мосгоризбиркоме заявили, что несмотря на ночную атаку все столичные участки открылись вовремя.
- Член УИК в Херсонской области погибла в результате атаки беспилотника на гражданский автобус, сообщила Элла Памфилова.
- В Запорожской области беспилотники повредили избирательный участок в действующей школе в прифронтовом поселке. По словам губернатора Евгения Балицкого, в школе учатся 170 детей. Досрочное голосование на участке к моменту атаки уже завершилось, никто не пострадал.
Поджог, нарушения, кибератаки
- В Коми после завершения голосования 19 сентября произошел поджог избирательного участка. По словам Памфиловой, возгорание быстро потушили, подозреваемый задержан, голосование не прерывалось.
- В Сыктывкаре на участке №62 обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. Их изъяли, полиция проводит проверку.
- В Марий Эл после жалобы КПРФ территориальная избирательная комиссия установила факт вброса бюллетеней на участке в Медведевском районе. Председателя и заместителя председателя комиссии отстранили от работы, вброшенные бюллетени признают недействительными.
- Элла Памфилова заявила, что обстоятельства обнаруженных нарушений должны быть тщательно проверены. По ее словам, в случае подтверждения умышленных действий виновные должны понести наказание.
- Глава ЦИК также заявила, что избирательная система продолжает работать в штатном режиме, несмотря на атаки и отдельные инциденты на участках.
- Зафиксировано более 1 тыс. волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру в России, сообщила председатель ЦИК. На систему дистанционного электронного голосования совершено 124 DDoS-атаки.
- Прокуратура Москвы заявила о нарушениях при голосовании на выборах и предупредила об их недопустимости. О каких инцидентах идет речь, ведомство не уточнило.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что уехавшие россияне участвуют на выборах в «грязной игре» против своей страны
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Кого и как выбирают
- Избиратели голосуют по всей России. За рубежом организованы 333 участка в 152 странах.
- Участки работают три дня — с 8:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать с помощью бумажного бюллетеня можно на всех участках.
- Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) охватывает 33 региона: в 32 — используется федеральная платформа, в Москве — собственная система. Потенциальный охват составляет более 48,4 млн избирателей.
- Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Планируется распределить около 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. В Госдуму избираются 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. После снятия с выборов партии «Яблоко» в федеральном бюллетене остались десять партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».
- Прямые выборы глав проходят в восьми регионах: Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
- Основные выборы законодательных собраний проходят в 39 регионах, где замещается 1691 мандат.
- Новые составы городских представительных органов избирают в десяти административных центрах: Уфе, Нальчике, Петрозаводске, Саранске, Грозном, Перми, Калининграде, Кемерово, Саратове и Ханты-Мансийске.
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