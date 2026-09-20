Минобороны отчиталось об ударе по складу компании Fire Point в Киевской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Гражданский логистический объект в такой конструкции становится не только местом перевозки товаров: по утверждению российского военного ведомства, автоматизированные сортировочные комплексы могут использоваться для хранения товаров двойного назначения — комплектующих для беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Для производства дальнобойных беспилотников логистический центр может выполнять сразу несколько функций: прием, хранение, сборку и распределение комплектующих.

Практическое последствие для гражданской логистики — риск остановки отдельных узлов и нарушения маршрутов. 9 сентября 2026 года после поражения объектов логистики автомобильного пункта пропуска «Староказачье» украинская Госпогранслужба сообщала о приостановке его работы.