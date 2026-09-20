В аэропортах Москвы из-за атаки БПЛА отменили и задержали почти 450 рейсов
«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы
«Аэрофлот» сообщил о корректировке расписания из-за введения в Москве ограничений на работу аэропортов. В ночь на 20 сентября регион подвергся массированной атаке БПЛА. Авиакомпания «вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», заявили в пресс-службе.
«Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы, — добавили в компании. — Перелет этих рейсов в пункт назначения будет осуществлен после снятия ограничений».
Согласно онлайн-табло, в Шереметьево с начала суток отменили около трех десятков рейсов, на прилет задержали более 120 рейсов, на вылет — также более 120. Во Внуково отменены порядка 10 рейсов, задержаны на прилет почти 70, на вылет — около 60. В Домодедово отменили один рейс, задержали более 20.
Ограничения на использование воздушного пространства вводятся для безопасности полетов: прибывающие борта не могут сесть в московском аэропорту и уходят на запасные аэродромы, а вылеты переносятся или отменяются. В июле 2025 года глава Минтранса говорил, что аэропорты и авиакомпании не могут заранее предугадать введение плана «Ковер», поэтому перестроить расписание до начала ограничений невозможно — сбой затрагивает одновременно прилет и вылет.
Возврат к обычной работе зависит от снятия ограничений: «Аэрофлот» сообщил, что перенаправленные в текущем эпизоде рейсы полетят в пункт назначения после этого. В декабре 2025 года после отмены ограничений авиакомпания ожидала в течение дня прибытия в Москву самолетов, ушедших на запасные аэродромы; восстановление расписания включает их возвращение и последующее возобновление обычной последовательности рейсов.
Пассажирам отмененных рейсов «Аэрофлот» советует не приезжать в аэропорт и перед выездом проверять статус рейса на онлайн-табло или на сайте авиакомпании.