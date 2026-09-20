В аэропортах Москвы из-за атаки БПЛА отменили и задержали почти 450 рейсов

«Аэрофлот» сообщил о корректировке расписания из-за введения в Москве ограничений на работу аэропортов. В ночь на 20 сентября регион подвергся массированной атаке БПЛА. Авиакомпания «вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», заявили в пресс-службе.

«Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы, — добавили в компании. — Перелет этих рейсов в пункт назначения будет осуществлен после снятия ограничений».

Согласно онлайн-табло, в Шереметьево с начала суток отменили около трех десятков рейсов, на прилет задержали более 120 рейсов, на вылет — также более 120. Во Внуково отменены порядка 10 рейсов, задержаны на прилет почти 70, на вылет — около 60. В Домодедово отменили один рейс, задержали более 20.