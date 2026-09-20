Премьера Венгрии облили вином

Неизвестный мужчина обрызгал белым вином премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра во время фестиваля сбора урожая в Сексарде. Господин Мадьяр предположил, что это был сторонник его предшественника Виктора Орбана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Попавший на видео инцидент господин Мадьяр опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в России Meta). «Несостоявшийся воин Орбана напился для храбрости. Этого "джентльмена", должно быть, сильно задело, что все вокруг веселились, а мы общались и фотографировались с сотнями людей»,— написал он.

Петер Мадьяр отметил, что сексардское вино было потрачено впустую. Мужчина, по его словам, также не осмелился лично подойти к нему и «посмотреть в глаза».