Премьера Венгрии облили вином
Сторонник Орбана плеснул вином в премьера Венгрии Мадьяра
Неизвестный мужчина обрызгал белым вином премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра во время фестиваля сбора урожая в Сексарде. Господин Мадьяр предположил, что это был сторонник его предшественника Виктора Орбана.
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Попавший на видео инцидент господин Мадьяр опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в России Meta). «Несостоявшийся воин Орбана напился для храбрости. Этого "джентльмена", должно быть, сильно задело, что все вокруг веселились, а мы общались и фотографировались с сотнями людей»,— написал он.
Петер Мадьяр отметил, что сексардское вино было потрачено впустую. Мужчина, по его словам, также не осмелился лично подойти к нему и «посмотреть в глаза».
Петер Мадьяр — выходец из партии «Фидес», в которой он оставался до 2024 года и был не просто членом, а видным функционером. Его характеризуют как венгерского националиста, сопоставимого по взглядам с Виктором Орбаном, но более умеренного.
На последних парламентских выборах партия Мадьяра «Тиса» одержала победу, и в Венгрии начался процесс передачи власти: президент Тамаш Шуйок проводил консультации с лидерами всех прошедших в парламент сил, а Мадьяр настаивал на скорейшем созыве нового парламента. В предвыборной кампании главным противником Мадьяра был сам действующий премьер Орбан, что делает инцидент в Сексарде эпизодом их прямого политического противостояния, а не случайной бытовой стычкой.