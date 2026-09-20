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От света к свету

Фестиваль Российского национального оркестра отмечает 120-летие Шостаковича

Фестиваль Российского национального оркестра (РНО) на сцене Концертного зала имени Чайковского дал старт юбилейному месяцу Дмитрия Шостаковича. Его музыка окружена в программах фестиваля партитурами предшественников и последователей. А сам 120-летний композитор предстает как современный актуальный автор, в чем убедилась Юлия Бедерова.

Пианист Дмитрий Шишкин на фестивале Российского национального оркестра (РНО) на сцене Концертного зала имени Чайковского

Пианист Дмитрий Шишкин на фестивале Российского национального оркестра (РНО) на сцене Концертного зала имени Чайковского

Фото: предоставлено Московской филармонией

Пианист Дмитрий Шишкин на фестивале Российского национального оркестра (РНО) на сцене Концертного зала имени Чайковского

Фото: предоставлено Московской филармонией

Россия празднует 120-летие Шостаковича так, словно бы это главнейший русский композитор: в 2026 году никто не может с ним поспорить: ни Глинка, ни Чайковский, ни Прокофьев. Когда-то полузапретный, спорный, трудный, патетический и язвительный, откровенный и таинственный, антисоветский и официальный, авангардный и консервативный Шостакович звучит в театрах, в филармониях, на фестивалях современной музыки и на концертах в условном жанре «популярной классики». Но концептуальные программы-посвящения, основанные на принципе связей, диалогов, рифм и пересечений, преобладают над монографическими концертами.

Так происходит и на фестивале РНО: в трех концертах нынешнего фестиваля Шостакович звучит в окружении настолько разной по стилю музыки, что впору изумиться.

На открытии своеобразный диалог между Шостаковичем и Прокофьевым с дополнительной репликой Щедрина еще мог выглядеть предсказуемым. Список партитур второй программы, где легендарной Пятой симфонии Шостаковича предшествовали не только Фортепианный концерт Бриттена (написанный задолго до знакомства советского и британского композиторов), но и сюита «Из Средних веков» Глазунова, при беглом взгляде на афишу мог показаться странным видением. Но не тут-то было. Точным и чутким отношением к звуку, к строгой и камерной игре тембров, к причудам форм и стройности движений РНО во главе с Александром Рудиным придал программе идеальную стройность и ощущение захватывающей интриги.

Казалось бы, насколько далеки друг от друга взвинченный тон, размашистые формы, массивный симфонический инструментарий Шостаковича и грациозное, безоблачное искусство Глазунова, чье имя ассоциируется с художественной историей русского XIX века, в крайнем случае рубежа веков (хотя он служил ректором Московской консерватории почти 20 лет, начиная с 1905 года, и умер в Париже в 1938-м). Оказалось, два очень разных автора ближе, чем кажется. Прозрачный оркестровый стиль и символистская метафоричность, тембровая зыбь и штриховая рябь в глубине изящных, страшновато пританцовывающих форм (особенно в финальном марше) — и вот уже беспечный Глазунов звучит как композитор тревожного XX столетия.

Тему будто ненастоящих, но жутких маршей в программе продолжил Фортепианный концерт Бриттена с Дмитрием Шишкиным за роялем.

В дисциплинированно-азартном стиле инструмент заигрывал с оркестром, в каденции звук отлетал в космос и мягко приземлялся, фортепианный тембр растворялся в фирменном для РНО серебристом звучании струнных, в репликах флейты, гобоя, кларнета, фагота, словно подхватывающих друг друга. В интерпретации РНО бодрый концерт приобретал второе дно — вальс все никак не занимался, сумрачная, скрыто-траурная третья часть грозила оцепенением, финальный марш в спокойном, собранном движении и размеренном балансе странно топтался на одном месте.

Как оказалось далее, глазуновская и бриттеновская сказочность, амбивалентность, оркестровая прозрачность, ритмическая строгость и артикуляционная ясность — именно то, из чего Рудин и его оркестр выводят своего Шостаковича. От этого Пятая прозвучала очень неожиданно. Величественная партитура с романтическим размахом в классических традициях, написанная в разгромном 1937 году «понятным» языком (покаянным, официозно-триумфальным или сопротивленческим — кто как слышит), форма с привычной траекторией развития «от мрака к свету», как завещал Бетховен, и с финальным маршем: казалось бы, чего мы о ней не знаем? Оказалось, не знаем, сколько в ней оркестровой красоты, тембрового изящества, сольной и групповой изобретательности. Не только глазуновских и бриттеновских, но и моцартовских, и гайдновских чудес. И вместе с тем какой не архаический, а обостренный у нее рисунок, как она свежа, тонка и заново страшна. В симфонии, лишенной литературности, но не волшебности, сыгранной подсушенным штрихом, звучало не раскаяние в авангардистских грехах юности, не триумф и не издевка, а нечто, напоминающее моцартовский «Реквием» и в то же время какую-то совсем новую музыку новой эпохи.

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Между тем в финальной программе фестиваля РНО 23 сентября будут не только камерный по масштабам Шостакович («Шесть романсов на слова японских поэтов») и кумир его Малер (Шестая симфония), но еще действительно новая музыка — написанные по фестивальному заказу «Контрафорсы» для большого симфонического и электронного оркестров Владимира Горлинского. Так что по новизне и актуальности музыку Шостаковича будет с чем сравнить.

Юлия Бедерова

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