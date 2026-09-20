АЭС «Пакш» снизит мощность второго энергоблока из-за поломки оборудования

Специалисты венгерской АЭС «Пакш» временно снизят мощность второго энергоблока станции. Решение принято из-за неисправности механического оборудования, сообщила пресс-служба управляющей компании MVM Paksi Atomerm Zrt.

Мощность снизят на 150 МВтч. Штатный показатель составляет 2 тыс. МВтч. «Специалисты работают над устранением проблемы»,— говорится в сообщении компании. С чем именно связана поломка, не уточняется.

18 сентября работу приостановил также четвертый энергоблок станции. На нем начали капитальный ремонт, объясняли в MVM.

АЭС «Пакш» — единственная в Венгрии. Она обеспечивает 45% вырабатываемой и 36% потребляемой электроэнергии страны. Летом выработку электроэнергии на ней снижали до 480 МВтч из-за обмеления Дуная.