Что известно о ночной атаке БПЛА на Москву и Московскую область

В ночь на 20 сентября беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Собянин назвал эти удары самыми масштабными. В области атака затронула 17 городских округов, три человека погибли, 20 пострадали. Поврежден объект на территории Московского НПЗ. Все столичные аэропорты на время атаки прекращали работу, приземлиться не смогли более 30 рейсов. Главное — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Что произошло

Москва и Московская область подверглись атаке беспилотников в ночь на 20 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ее самой масштабной: с предыдущего дня на всех рубежах было отражено более 1,6 тыс. БПЛА, из них 450 — на подлете к столице.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, только с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 беспилотников. Атака затронула 17 городских округов и продолжалась утром.

Жертвы и разрушения

В Москве беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Собянин также сообщил о повреждении объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

По словам мэра столицы, в городе пострадавших нет.

В Московской области в результате атаки погибли три человека. В Софьино Раменского округа беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Погибла 44-летняя женщина, один мужчина скончался позднее в больнице, еще пять человек пострадали, в том числе двое детей.

Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Пожилой мужчина находился в частном доме, который после атаки загорелся и разрушился.

При атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 38 человек, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. В больницах региона проходят лечение 17 пострадавших, в том числе двое детей. Еще 21 пострадавший, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Повреждения жилых домов также зафиксированы в Раменском, Коломне, Егорьевске, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске. В Котельниках повреждены три многоквартирных дома, обломки беспилотников упали также на частный дом и складское помещение.

На Северном шоссе в Раменском округе после падения беспилотника загорелась кровля 21-этажного дома. Из здания эвакуировали 400 человек, включая 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.

Ограничения транспорта

Из-за атаки временно ограничивались прием и выпуск самолетов во всех четырех московских аэропортах — Домодедово, Жуковском, Внуково и Шереметьево. К 09:00 мск ограничения сняли.

«Аэрофлот» и «Победа» скорректировали расписание: часть рейсов задержали, отменили или перенаправили в другие аэропорты. Рейсы из Внуково направляли, в частности, в Пулково, Нижний Новгород и Иваново. Всего задержали и отменили почти 450 рейсов.

Утром сотрудники ГАИ временно перекрывали дорогу к аэропорту Домодедово. Позднее движение восстановили. В Москве также вводились ограничения на отдельных улицах, в том числе Белореченской и в районе Капотни.

Реакция властей

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту террористической атаки с использованием беспилотников в Московском регионе.

Сергей Собянин заявил, что атака была спланирована с целью срыва выборов, однако, по его словам, этой цели достичь не удалось.

Андрей Воробьев призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков. Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий.

Матвей Иващенко