Минобороны России отчиталось об ударе по предприятию и дата-центру в Киеве
ВС России ударили по производству систем управления для ракет «Фламинго»
Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием и БПЛА по предприятию «Радионикс» и дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Радионикс» производит системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9. В дата-центре «Би-мобайл» хранятся разведданные и сетевое оборудование, которое использует ВСУ, уточняет российское ведомство.
Роль «Радионикс» в ракетной инфраструктуре не ограничивается системами управления для крылатых ракет «Фламинго». Предприятие также выпускает системы управления для оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт» и зенитных управляемых ракет.
Таким образом, предприятие связано сразу с несколькими направлениями военной техники: ударными ракетами оперативно-тактического класса и средствами противовоздушной обороны. Фактические последствия удара для этих производственных программ не уточнялись.