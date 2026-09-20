Минобороны России отчиталось об ударе по предприятию и дата-центру в Киеве

Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием и БПЛА по предприятию «Радионикс» и дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Радионикс» производит системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9. В дата-центре «Би-мобайл» хранятся разведданные и сетевое оборудование, которое использует ВСУ, уточняет российское ведомство.