При падении обломков БПЛА в подмосковной Истре поврежден жилой дом

При падении обломков БПЛА повреждена квартира в одном из жилых домов в подмосковной Истре, сообщила глава округа Татьяна Витушева. Она уточнила, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала ночи силы ПВО сбили вблизи столицы 186 беспилотников. Поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы.