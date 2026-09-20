NYT: Гайана стала одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке
Латиноамериканская страна Гайана стала одним из главных выгодополучателей от вооруженного конфликта между США и Ираном, пишет The New York Times. После потрясений на нефтяных рынках, к которым привела война на Ближнем Востоке, страна увеличила добычу нефти.
Добыча нефти в Гайане началась несколько лет назад. По состоянию на сентябрь 2026 года страна добывает около 900 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что по итогам года нефтяные доходы государства будут в два раза выше прогнозируемых — около $6,5 млрд.
Как добавляет NYT, Гайана остается одной из беднейших стран Латинской Америки. Правительственные чиновники считают, что рост доходов от нефти позволит повысить уровень жизни граждан – построить новую инфраструктуру, понизить налоги и отменить плату за обучение в колледжах. Рост экономики Гайаны по итогам первого полугодия 2026 года составил 33%.
Гайана в последние годы стала одним из ключевых источников прироста мирового предложения нефти. В начале 2024 года Международное энергетическое агентство ожидало, что поставки нефти за год вырастут на 1,5 млн баррелей в сутки — до 103,5 млн баррелей в сутки, — и что этот прирост почти полностью будет обеспечен поставками из США, Бразилии, Гайаны и Канады.
В 2025 году Гайана также продолжала поддерживать рост предложения нефти на мировом рынке наряду с Канадой и Бразилией. Таким образом, к моменту потрясений на нефтяном рынке страна уже занимала заметное место среди немногих государств, наращивающих добычу.