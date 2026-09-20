Вблизи Москвы сбит 151 беспилотник
Силы ПВО сбили вблизи Москвы еще 20 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к столице уничтожен 151 БПЛА.
Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов в 2:50 мск. В аэропорту Шереметьево действует ограничения на использование воздушного пространства.
По масштабу налет сопоставим с массированными атаками на Москву, о которых сообщалось в августе 2026 года: в одном случае у города насчитали 105 сбитых беспилотников, в другом — 201 при заявленных 600 летевших на столичный регион аппаратах.
Ограничения для аэропортов вводят для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. При аналогичной атаке в августе 2026 года часть рейсов пришлось посадить в других городах; в августе 2023 года семь рейсов перенаправили на запасные аэродромы, а после снятия ограничений пассажиров доставили в аэропорты назначения.