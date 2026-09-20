Вблизи Москвы сбит 151 беспилотник

Силы ПВО сбили вблизи Москвы еще 20 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к столице уничтожен 151 БПЛА.

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов в 2:50 мск. В аэропорту Шереметьево действует ограничения на использование воздушного пространства.