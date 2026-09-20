Количество сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 76
Силы ПВО сбили еще 15 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи вблизи столицы уничтожено 76 БПЛА.
Первое сообщение об отражении атаки беспилотников Сергей Собянин опубликовал в 3:20 мск.
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский продолжают действовать ограничения на прием и отправку самолетов. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
Ограничения в московских аэропортах означают временную остановку приема и отправки самолетов. Росавиация связывала такую меру с обеспечением безопасности полетов после уничтожения беспилотника.
Для пассажиров и авиакомпаний такие меры могут означать перенаправление рейсов на запасные аэродромы. В августе 2023 года при временных ограничениях в московских аэропортах семь рейсов направили в Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Минск, а после отмены ограничений пассажиров доставили в аэропорты назначения.