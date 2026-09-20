Россия и Индия продолжают диалог о безвизе для туристических групп

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обсуждаемый механизм рассчитан не на безвизовые поездки всех туристов, а на организованные группы. В начале 2026 года для них обсуждались состав от трех до 50 человек и пребывание в стране не более 21 дня; в декабре 2025 года стороны заявляли о подготовке 30-дневного формата, поэтому окончательные параметры режима не были закреплены.

Подготовленное российской стороной соглашение в декабре 2025 года находилось на рассмотрении у Индии, а окончательное согласование также связывали с индийской стороной. В начале 2026 года рассмотрение меры приостанавливалось, что отодвигало переход от политических заявлений к действующим правилам поездок.

Для запуска требовалась не только договоренность между правительствами: в декабре 2025 года индийская сторона сообщала о подготовке логистики и изменениях в системе. Поэтому продолжение диалога означает работу над условиями и инфраструктурой режима, а не его немедленное введение.