Глава Россотрудничества ответил на призыв Украины закрывать «Русские дома»

Глава Россотрудничества Игорь Чайка ответил на призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги закрывать «Русские дома». По его словам, образованному большинству во всем мире закрытие центров не понравится.

«Призыв Сибиги к закрытию «Русских домов» по всему миру невольно заставляет вспомнить персонажа отечественной литературы, который стал примером разрушительного идиотизма — Полиграфа Полиграфовича Шарикова из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова»,— указано в заявлении Игоря Чайки.

По словам господина Чайки, «Русские дома» останутся центрами диалога для миллионов людей. Он добавил, что за последнее время Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых «Русских домов». «Мы продолжим модернизацию Русских Домов за рубежом, которые станут актуальной витриной современной России»,— указал Юрий Чайка.

«Русские дома» — неофициальное название зарубежных представительств Россотрудничества. Целью агентства заявлена популяризация русского языка и культуры в мире. 19 сентября Юрий Сибига сообщил, что МИД Украины призвал правительства разных стран ограничить деятельность «Русских домов». По его словам, Россия «ведет глобальную битву за сознание людей», а «Русские дома» служат «инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа».