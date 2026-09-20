Глава Россотрудничества ответил на призыв Украины закрывать «Русские дома»
Глава Россотрудничества Игорь Чайка ответил на призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги закрывать «Русские дома». По его словам, образованному большинству во всем мире закрытие центров не понравится.
«Призыв Сибиги к закрытию «Русских домов» по всему миру невольно заставляет вспомнить персонажа отечественной литературы, который стал примером разрушительного идиотизма — Полиграфа Полиграфовича Шарикова из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова»,— указано в заявлении Игоря Чайки.
По словам господина Чайки, «Русские дома» останутся центрами диалога для миллионов людей. Он добавил, что за последнее время Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых «Русских домов». «Мы продолжим модернизацию Русских Домов за рубежом, которые станут актуальной витриной современной России»,— указал Юрий Чайка.
«Русские дома» — неофициальное название зарубежных представительств Россотрудничества. Целью агентства заявлена популяризация русского языка и культуры в мире. 19 сентября Юрий Сибига сообщил, что МИД Украины призвал правительства разных стран ограничить деятельность «Русских домов». По его словам, Россия «ведет глобальную битву за сознание людей», а «Русские дома» служат «инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа».
«Русские дома» — это зарубежный проект Россотрудничества, который совмещает функции российского представительства с продвижением культуры, науки и образования. Поэтому призыв закрывать такие центры затрагивает не только их публичные мероприятия: в ряде стран их работа зависит от межправительственных соглашений, решений местных властей, аккредитации сотрудников и визового режима.
В 2023 году деятельность центров была приостановлена в Словении, Словакии, Хорватии, Македонии и Румынии. Правительства отдельных стран прекращали действие соглашений о культурных центрах, высылали сотрудников либо не выдавали им новые визы; в Румынии центр закрыли после обвинений в участии в акциях, искажавших представление о реальности и исторической правде.
Ограничения могут затрагивать и связанные с такими соглашениями структуры: в сентябре 2026 года глава Россотрудничества говорил, что денонсация соглашения 2011 года остановит работу Русского дома в Берлине и Института Гёте в России. В Германии расследование деятельности Русского дома в 2023 году прекратили, поскольку ответственные за его работу обладали дипломатическим статусом и иммунитетом.