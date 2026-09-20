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Военный комитет НАТО избрал нового председателя

Начальники генштабов стран-членов НАТО избрали нового председателя Военного комитета альянса. Им стал генерал немецкой армии Карстен Бройер.

Новый председатель высшего военного органа НАТО избран на ежегодной конференции. Карстен Бройер вступит в должность в июле 2027 года. Срок его полномочий рассчитан на три года. На посту господин Бройер сменит итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Председатель Военного совета — ключевой советник генерального секретаря НАТО. Он также координирует работу начальников штабов стран-членов альянса.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Военный комитет НАТО консультирует Североатлантический совет по вопросам военной политики, выступая консультативным звеном.

При Джузеппе Каво Драгоне эта должность была связана с публичной артикуляцией военных подходов: в мае 2026 года он поддержал использование Украиной морских дронов против российских гражданских судов и назвал асимметричную войну характерной для конфликтов, где малые государства противостоят крупным державам. В декабре 2025 года председатель Военного комитета НАТО также говорил о рассмотрении упреждающих мер в ответ на предполагаемые агрессивные действия России.

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