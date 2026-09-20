Составлено ИИ-Ассистентъ

Военный комитет НАТО консультирует Североатлантический совет по вопросам военной политики, выступая консультативным звеном.

При Джузеппе Каво Драгоне эта должность была связана с публичной артикуляцией военных подходов: в мае 2026 года он поддержал использование Украиной морских дронов против российских гражданских судов и назвал асимметричную войну характерной для конфликтов, где малые государства противостоят крупным державам. В декабре 2025 года председатель Военного комитета НАТО также говорил о рассмотрении упреждающих мер в ответ на предполагаемые агрессивные действия России.