Военный комитет НАТО избрал нового председателя
Начальники генштабов стран-членов НАТО избрали нового председателя Военного комитета альянса. Им стал генерал немецкой армии Карстен Бройер.
Новый председатель высшего военного органа НАТО избран на ежегодной конференции. Карстен Бройер вступит в должность в июле 2027 года. Срок его полномочий рассчитан на три года. На посту господин Бройер сменит итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.
Председатель Военного совета — ключевой советник генерального секретаря НАТО. Он также координирует работу начальников штабов стран-членов альянса.
Военный комитет НАТО консультирует Североатлантический совет по вопросам военной политики, выступая консультативным звеном.
При Джузеппе Каво Драгоне эта должность была связана с публичной артикуляцией военных подходов: в мае 2026 года он поддержал использование Украиной морских дронов против российских гражданских судов и назвал асимметричную войну характерной для конфликтов, где малые государства противостоят крупным державам. В декабре 2025 года председатель Военного комитета НАТО также говорил о рассмотрении упреждающих мер в ответ на предполагаемые агрессивные действия России.