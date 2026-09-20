Пашинян: при расширении метро Еревана необходима поддержка России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что сотрудничество с Россией позволило бы расширить метрополитен Еревана.
«Касательно строительства станции метро "Ачапняк" — Российская Федерация могла бы стать нашим лучшим партнером. Сотрудничество с Россией позволило бы нам реализовать этот проект с минимальными сложностями, хотя нет сомнений, что в процессе мы с ними все же столкнемся»,— сказал господин Пашинян телеканалу Boon TV.
Метрополитен Еревана состоит из 10 станций. Из них девять были открыты в 1980-е годы. По словам премьера Армении, в настоящий момент в стране нет компаний, которые могут продолжить строительство метро.
В октябре 2021 года российская компания «Метрогипротранс» победила в конкурсе на проектирование первого этапа развития Ереванского метрополитена. Проект предусматривал строительство двух станций, а общий объем инвестиций оценивался в $500 млн.
Российское участие тогда рассматривалось в двух направлениях: «Метрогипротранс» должен был заниматься проектированием, а Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) сообщало о готовности предложить финансирование. Таким образом, обсуждение партнерства с Россией для станции «Ачапняк» имеет предысторию в виде уже заявленной российской роли в развитии ереванского метро.