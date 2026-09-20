Пашинян: при расширении метро Еревана необходима поддержка России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что сотрудничество с Россией позволило бы расширить метрополитен Еревана.

«Касательно строительства станции метро "Ачапняк" — Российская Федерация могла бы стать нашим лучшим партнером. Сотрудничество с Россией позволило бы нам реализовать этот проект с минимальными сложностями, хотя нет сомнений, что в процессе мы с ними все же столкнемся»,— сказал господин Пашинян телеканалу Boon TV.

Метрополитен Еревана состоит из 10 станций. Из них девять были открыты в 1980-е годы. По словам премьера Армении, в настоящий момент в стране нет компаний, которые могут продолжить строительство метро.