На выборах думы ХМАО проголосовали более полумиллиона человек за двое суток

За кандидатов в депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) проголосовали 544 191 человек (47,23% от общего числа избирателей) за два дня выдачи бюллетеней на участках, следует из информации на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Ранее, по данным на 15:00, их число составляло 486 095 (42,19%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Наибольший интерес к выборам за два дня проявили жители Нефтеюганского округа №8 (явка — 70,31%), Ханты-Мансийского округа (68,31%), Сургутского округа №14 (65,83%), Белоярского (64,82%) и Урайского (55,83%) округов, наименьший — югорчане в Сургутском округе №9 (37,13%), Пять-Яхском округе (37,18%), Нижневартовском округе №18 (35,47%), Сургутских округах №13 (34,71%) и №10 (33,01%).

Дума ХМАО формируется по смешанной системе: 20 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 20 — по одномандатным округам. Полномочия нового созыва истекут в 2031 году.

Голосование на выборах в думу ХМАО началось 18 сентября в 8:00 по местному времени. Всего на 40 депутатских мест претендуют 290 кандидатов в составе партсписков, 107 претендентов по одномандатным округам (все представляют семь партий) и один самовыдвиженец. Поддержать политиков смогут 1 161 140 югорчан на 728 избирательных участках в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00. От использования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 2026 году в ХМАО отказались.

Василий Алексеев