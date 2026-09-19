Явка на выборах в регионах «тюменской матрешки» превысила 47% за два дня

За два дня работы избирательных участков свыше 1,3 млн человек из Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, проголосовали за кандидатов в депутаты Тюменской областной думы и Госдумы, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 20:00. В частности, на юге Тюменской области и Ямале жители получили 621 533 (явка составила 52,11%) и 233 046 бюллетеней (63,30%) соответственно, в Югре на федеральных выборах — 544 182 бланка, на региональных — 544 174 (47,23%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За 123 кандидата в Госдуму от 10 партий проголосовали 1 398 761 тюменец. Наибольший интерес к выборам проявили избиратели из Ямало-Ненецкого (63,30%), Ханты-Мансийского (54,24%) и Тюменского одномандатных округов (53,90%), наименьший — из Заводоуковского (50,56%) и Нижневартовского округов (40,49%).

За 511 претендентов в облдуму от семи партий и трех самовыдвиженцев голос отдали 1 398 753 человека. Лидерами по числу пришедших на участки избирателей стали Пуровский (70,71%), Ишимский (66,59%), Салехардский (63,49%), Ханты-Мансийский (61,41%), Ноябрьский (61,05%), Надымский (59,55%) и Заводоуковский (58,35%) одномандатные округа, в конце рейтинга — Южный (47,06%) и Восточный (45,26%) округа в Тюмени, Нижневартовские округа №14 (41,10%) и №13 (38,34%), Сургутские округа №10 (37,63%) и №9 (35,80%).

Голосование в регионах «тюменской матрешки» началось в 8:00 по местному времени. Всего поддержать кандидатов смогут 2 713 062 человек на 2 009 избирательных участках в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00. В частности, для 1 192 737 избирателей с юга Тюменской области предусмотрели 1 060 мест для голосования, для 1 152 160 югорчан — 728, для ямальцев — 221. От применения механизма дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе кампании в регионах «тюменской матрешки» отказались.

Василий Алексеев