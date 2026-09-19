Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран в мире
Россия возглавила рейтинг стран по доле семей, имеющих кошек в качестве домашних питомцев. Список опубликовал портал Seasia Stats.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
По сведениям авторов исследования, у 59% российских семей есть хотя бы одна кошка. На втором и третьем местах оказались Румыния и Индонезия, где показатель составил 48% и 47% соответственно. В первую десятку стран вошли также Филиппины (43% семей), Таиланд (42%), Польша (41%), Новая Зеландия (41%), США (37%), Латвия (37%) и Венгрия (35%).
Как уточняется в публикации, популярность кошек в Восточной Европе связана с традициями. В прошлом эти животные играли важную практическую роль в сельском хозяйстве. Все большее число семей заводит кошек в Юго-Восточной Азии, свидетельствует рейтинг. Авторы исследования связали это с урбанизацией и ростом среднего класса. Они также отмечают, что среди лидеров — Новая Зеландия, несмотря на проходящие в стране дискуссии о сохранении птиц.
Показатель рейтинга близок к результату исследования «Ингосстраха» и Финансового университета, опубликованному в 2023 году: владельцами кошек назвали себя 58,8% опрошенных против 41,5% владельцев собак. Отдельный опрос Mars Petcare также относил Россию к странам, где кошатников больше, чем собачников.
Высокая доля семей с кошками сочетается с большим абсолютным числом животных. По данным, опубликованным в 2021 году, в России насчитывалось 40,8 млн домашних кошек — это соответствовало третьему месту в мире по их численности.